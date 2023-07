Festival Opération Opérette (la follembûche) – Coscoletto 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 25 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La FOLLEMBÛCHE propose le 6ème opus de son festival OPÉRATION OPÉRETTE :

Une opérette rare du grand Offenbach créée au CCM Jean-Gagnant dans sa version mise en scène.

Venez découvrir un ouvrage injustement oublié, haut en couleur et en vocalité, au grand soleil de Naples, sur fond de Vésuve en éruption, de quiproquos amoureux et de gloire aux macaronis !

(Proposé par la Follembûche).

2023-08-25 fin : 2023-08-25 22:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant CENTRE CULTUREL JEAN-GAGNANT

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La FOLLEMBÛCHE presents the 6th edition of its OPERATION OPÉRETTE festival:

A rare operetta by the great Offenbach premiered at CCM Jean-Gagnant in its staged version.

Come and discover an unjustly forgotten work, full of color and vocality, in sunny Naples, against a backdrop of erupting Vesuvius, love misunderstandings and macaroni glory!

(Suggested by La Follembûche)

La FOLLEMBÛCHE ofrece la 6ª edición de su festival OPERATION OPÉRETTE:

Una rara opereta del gran Offenbach estrenada en el CCM Jean-Gagnant en su versión escenificada.

Venga a descubrir una obra injustamente olvidada, llena de color y vocalidad, en la soleada Nápoles, con el Vesubio en erupción, malentendidos amorosos y la gloria de los macarrones como telón de fondo

(Sugerencia de La Follembûche)

Die FOLLEMBÛCHE bietet die sechste Ausgabe ihres Festivals OPERATION OPERETTE an:

Eine seltene Operette des großen Offenbach, die im CCM Jean-Gagnant in ihrer inszenierten Version uraufgeführt wird.

Erleben Sie ein zu Unrecht vergessenes, farbenfrohes und stimmgewaltiges Werk im sonnigen Neapel, vor dem Hintergrund des ausbrechenden Vesuvs, amouröser Missverständnisse und des Ruhms der Makkaroni!

(Angeboten von der Follembûche)

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Limoges Métropole