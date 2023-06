Sinfonia : Le murmure grandiose du clavicorde 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux, 21 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Musicienne française, Maude Gratton poursuit une carrière de soliste, maîtrisant l’orgue et le clavecin. Elle enregistre en 2009 son premier album dédié aux œuvres de Bach, qui lui a permis de recevoir deux récompenses.

Pour ce moment à part, presque privilégié, c’est autour d’un instrument rare que nous vous proposons de nous retrouver, le clavicorde.

Témoin le plus ancien des instruments à cordes et à clavier. On situe vers le XIVe siècle l’apparition d’un instrument dont les cordes sont divisées, non plus par des curseurs, mais au moyen d’un mécanisme mû par un clavier. Le son produit, ténu quoique timbré, dépend pour sa qualité, de la manière dont il aura été produit par le musicien. Il peut en effet faire varier non seulement la nature de l’attaque des cordes, mais encore le degré de pression sur ces cordes, ce qui modifie sensiblement la hauteur de son..

2023-08-21 à ; fin : 2023-08-21 17:30:00. EUR.

7 Avenue Georges Pompidou

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



French musician Maude Gratton pursues a career as a soloist, mastering the organ and harpsichord. In 2009, she recorded her first album dedicated to the works of Bach, which won her two awards.

For this special, almost privileged moment, we invite you to join us on a rare instrument: the clavichord.

The oldest surviving string and keyboard instrument. Around the 14th century, an instrument appeared whose strings were divided not by sliders, but by a mechanism driven by a keyboard. The quality of the sound produced, tenuous yet timbred, depends on the way in which it has been produced by the musician. He can vary not only the nature of the attack on the strings, but also the degree of pressure on them, which significantly modifies the pitch.

La música francesa Maude Gratton desarrolla una carrera como solista, dominando el órgano y el clave. En 2009, grabó su primer álbum dedicado a las obras de Bach, que le valió dos premios.

Para este momento especial, casi privilegiado, le invitamos a acompañarnos con un instrumento poco común: el clavicordio.

El clavicordio es el instrumento de cuerda y teclado más antiguo que se conserva. Alrededor del siglo XIV, apareció un instrumento cuyas cuerdas no se dividían por correderas, sino por un mecanismo accionado por un teclado. La calidad del sonido producido, tenue pero timbrado, depende de la forma en que lo produzca el músico. Puede variar no sólo la naturaleza del ataque a las cuerdas, sino también el grado de presión sobre ellas, lo que altera significativamente el tono.

Die französische Musikerin Maude Gratton verfolgt eine Solistenkarriere und beherrscht sowohl die Orgel als auch das Cembalo. Im Jahr 2009 nahm sie ihr erstes Album mit Werken von Bach auf, für das sie zwei Auszeichnungen erhielt.

Für diesen besonderen, fast privilegierten Moment schlagen wir Ihnen vor, sich mit einem seltenen Instrument zu treffen: dem Clavichord.

Es ist der älteste Zeuge der Saiten- und Tasteninstrumente. Jahrhundert ein Instrument, bei dem die Saiten nicht mehr durch Schieber, sondern durch einen Mechanismus geteilt werden, der durch eine Tastatur angetrieben wird. Der Klang, der dabei entsteht, ist zwar dünn, aber dennoch kräftig, und seine Qualität hängt davon ab, wie der Musiker ihn erzeugt. Der Musiker kann nicht nur die Art des Saitenanschlags, sondern auch den Druck auf die Saiten variieren, wodurch sich die Tonhöhe deutlich ändert.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Communal de Périgueux