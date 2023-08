Journées du patrimoine : Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez, 17 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Visitez la maison où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907.

Découvrez l’exposition : « Centenaire des deux premiers Livres des Quatrains de Francis Jammes ».

Plongez dans le monde de Francis Jammes et d’Orthez au temps de la maison Chrestia, de 1897 à 1907. Il vous sera présenté la vie et l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la ville d’Orthez.

C’est ici, pendant cette période entre 1897 et 1907, que Francis Jammes écrivit des œuvres majeures

Profitez de l’exposition permanente sur la vie et l’œuvre du poète..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

7 avenue Francis Jammes Maison Chrestia

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the house where poet Francis Jammes lived from 1897 to 1907.

Discover the exhibition: « Centenary of the first two Books of Francis Jammes’ Quatrains ».

Immerse yourself in the world of Francis Jammes and Orthez at the time of the Chrestia house, from 1897 to 1907. We present the life and work of poet Francis Jammes when he lived at the Maison Chrestia in Orthez, from 1897 to 1907, with documents, portraits and photos of Francis Jammes, many of his illustrious friends from the literary, artistic and musical worlds, and the town of Orthez.

It was here, during this period between 1897 and 1907, that Francis Jammes wrote some of his major works

Enjoy the permanent exhibition on the poet’s life and work.

Visite la casa donde vivió el poeta Francis Jammes de 1897 a 1907.

Descubra la exposición: « Centenario de los dos primeros libros de Cuartetas de Francis Jammes ».

Sumérjase en el mundo de Francis Jammes y Orthez en la época de la casa Chrestia, de 1897 a 1907. Esta exposición presenta la vida y la obra del poeta Francis Jammes cuando vivió en la Maison Chrestia de Orthez, de 1897 a 1907, con documentos, retratos y fotografías de Francis Jammes, de varios de sus ilustres amigos del mundo literario, artístico y musical a los que agasajó allí, y de la ciudad de Orthez.

Fue aquí, durante este periodo comprendido entre 1897 y 1907, donde Francis Jammes escribió algunas de sus obras más importantes

Disfrute de la exposición permanente sobre la vida y la obra del poeta.

Besuchen Sie das Haus, in dem der Dichter Francis Jammes von 1897 bis 1907 lebte.

Entdecken Sie die Ausstellung: « Centenaire des deux premiers Livres des Quatrains de Francis Jammes » (Hundertjähriges Jubiläum der ersten beiden Bücher der Vierzeiler von Francis Jammes).

Tauchen Sie ein in die Welt von Francis Jammes und Orthez zur Zeit des Hauses Chrestia von 1897 bis 1907. Es wird Ihnen das Leben und Werk des Dichters Francis Jammes vorgestellt, als er von 1897 bis 1907 im Haus Chrestia in Orthez lebte. Dazu gehören Dokumente, Porträts und Fotos aus der Zeit von Francis Jammes, von vielen seiner berühmten Freunde aus der Welt der Literatur, Kunst und Musik, die er dort empfing, und von der Stadt Orthez.

Während dieser Zeit zwischen 1897 und 1907 schrieb Francis Jammes hier einige seiner wichtigsten Werke

Nutzen Sie die Dauerausstellung über das Leben und Werk des Dichters.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn