Journées du patrimoine : Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Visitez la maison où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907.

Découvrez l’exposition : « Centenaire des deux premiers Livres des Quatrains de Francis Jammes ».

Plongez dans le monde de Francis Jammes et d’Orthez au temps de la maison Chrestia, de 1897 à 1907. Il vous sera présenté la vie et l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres.

De 14h30 à 17h : atelier « je crée mon herbier » : Vous procédez à une petite collecte de spécimens environnants. Puis vous organisez, annotez et illustrez votre herbier. Suivi de l’atelier « dessins de Simples pour artistes en herbe » : à l’exemple d’un grand auteur passionné de botanique Jean Cocteau. Vous pourrez vous munir d’un petit cahier pour présenter votre herbier..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

7 avenue Francis Jammes Maison Chrestia

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the house where poet Francis Jammes lived from 1897 to 1907.

Discover the exhibition: « Centenary of the first two Books of Francis Jammes’ Quatrains ».

Immerse yourself in the world of Francis Jammes and Orthez at the time of the Chrestia house, from 1897 to 1907. You’ll be introduced to the life and work of poet Francis Jammes when he lived at the Maison Chrestia in Orthez, from 1897 to 1907, with documents, portraits and photos of Francis Jammes and many of his illustrious friends.

2.30pm to 5pm: « I’m creating my herbarium » workshop: You’ll make a small collection of local specimens. Then organize, annotate and illustrate your herbarium. Followed by the « Drawing Simples for Budding Artists » workshop: following the example of a great author and botanical enthusiast, Jean Cocteau. You can take along a small notebook to present your herbarium.

Visite la casa donde vivió el poeta Francis Jammes de 1897 a 1907.

Descubra la exposición: « Centenario de los dos primeros libros de Cuartetas de Francis Jammes ».

Sumérjase en el mundo de Francis Jammes y Orthez en la época de la casa Chrestia, de 1897 a 1907. Conocerá la vida y la obra del poeta Francis Jammes cuando vivía en la Maison Chrestia de Orthez, de 1897 a 1907, con documentos, retratos y fotos de Francis Jammes y de varios de sus ilustres amigos.

De 14:30 a 17:00: Taller « Estoy creando mi herbario »: Recogerá un pequeño número de especímenes de los alrededores. A continuación, organizará, anotará e ilustrará su herbario. A continuación, taller « Dibujos sencillos para artistas en ciernes »: siguiendo el ejemplo de Jean Cocteau, gran autor apasionado por la botánica. Puede llevar un pequeño cuaderno para presentar su herbario.

Besuchen Sie das Haus, in dem der Dichter Francis Jammes von 1897 bis 1907 lebte.

Entdecken Sie die Ausstellung: « Centenaire des deux premiers Livres des Quatrains de Francis Jammes » (Hundertjähriges Jubiläum der ersten beiden Bücher der Vierzeiler von Francis Jammes).

Tauchen Sie ein in die Welt von Francis Jammes und Orthez zur Zeit des Hauses Chrestia von 1897 bis 1907. Es werden Ihnen das Leben und das Werk des Dichters Francis Jammes vorgestellt, als er von 1897 bis 1907 im Haus Chrestia in Orthez lebte. Dazu gehören Dokumente, Porträts und Fotos aus der Zeit von Francis Jammes und vielen seiner berühmten Freunde.

Von 14:30 bis 17:00 Uhr: Workshop « Ich lege mein Herbarium an »: Sie führen eine kleine Sammlung von Exemplaren aus der Umgebung durch. Dann organisieren, beschriften und illustrieren Sie Ihr Herbarium. Anschließend Workshop « Zeichnungen von Simples für angehende Künstler »: Nach dem Vorbild des großen Autors Jean Cocteau, der sich für Botanik begeistert. Sie können ein kleines Heft mitbringen, um Ihr Herbarium zu präsentieren.

