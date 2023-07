Spectacle : Relaxation poétique à l’ombre des cèdres 7 Avenue Francis Jammes Orthez, 29 juillet 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Venez écouter des poèmes de Francis Jammes, à l’intérieur et autour de la maison Chrestia, jolie demeure béarnaise du XVIIIème siècle où le poète Francis Jammes également romancier, dramaturge et critique, s’est installé de 1897 à 1907.

A l’ombre des cèdres ou dans les pièces de cette maison d’époque, goutez à cette poésie simple et délicate, empreinte de nature, de vie à la campagne et de mysticisme..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

7 Avenue Francis Jammes Maison Chrestia

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and listen to poems by Francis Jammes, in and around the Chrestia house, a beautiful 18th-century Béarn-style residence where the poet Francis Jammes, novelist, playwright and critic, lived from 1897 to 1907.

In the shade of the cedars or in the rooms of this period house, enjoy this simple, delicate poetry, imbued with nature, country life and mysticism.

Venga a escuchar poemas de Francis Jammes, en la casa Chrestia y sus alrededores, una bonita residencia bearnesa del siglo XVIII donde el poeta, novelista, dramaturgo y crítico Francis Jammes vivió de 1897 a 1907.

A la sombra de los cedros o en las habitaciones de esta casa de época, saboree esta poesía sencilla y delicada, impregnada de naturaleza, vida campestre y misticismo.

Hören Sie Gedichte von Francis Jammes im und um das Haus Chrestia, einem hübschen Haus aus dem 18. Jahrhundert im Béarn, in dem sich der Dichter Francis Jammes, der auch Romancier, Dramatiker und Kritiker war, von 1897 bis 1907 aufhielt.

Im Schatten der Zedern oder in den Räumen dieses historischen Hauses können Sie diese einfache und zarte Poesie genießen, die von der Natur, dem Landleben und der Mystik geprägt ist.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Coeur de Béarn