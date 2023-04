Exposition : La vie et l’oeuvre du poète Francis Jammes 7 avenue Francis Jammes, 10 janvier 2023, Orthez.

Expositions : « Francis Jammes et Orthez au temps de la Maison Chrestia » et « QUARANTE ANS d’activités à la Maison Chrestia – à travers nos affiches ».

Cette belle maison béarnaise du XVIIIe fut habitée par le poète Francis Jammes de 1897 à 1907. A l’intérieur, des expositions et des tableaux vous permettent de mieux connaître la vie et l’œuvre du poète. Un comptoir de librairie ainsi qu’un fonds important de manuscrits à la Médiathèque sont mis à la disposition des chercheurs. Le fonds a été numérisé et est disponible via l’exposition numérique « Francis Jammes, Poète » sur Francis-jammes.pireneas.fr. La Maison Chrestia a été labellisée « Maison des Illustres »..

7 avenue Francis Jammes Maison Chrestia

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibitions: « Francis Jammes and Orthez at the time of the Maison Chrestia » and « FORTY YEARS of activities at the Maison Chrestia – through our posters ».

This beautiful 18th century Béarnaise house was inhabited by the poet Francis Jammes from 1897 to 1907. Inside, exhibitions and paintings allow you to better understand the life and work of the poet. A bookshop and a large collection of manuscripts in the Media Library are available to researchers. The collection has been digitized and is available through the digital exhibition « Francis Jammes, Poet » on Francis-jammes.pireneas.fr. The Maison Chrestia has been labeled « Maison des Illustres ».

Exposiciones: « Francis Jammes y Orthez en la época de la Maison Chrestia » y « CUARENTA AÑOS de actividades en la Maison Chrestia – a través de nuestros carteles ».

Esta hermosa casa bearnesa del siglo XVIII fue habitada por el poeta Francis Jammes de 1897 a 1907. En su interior, las exposiciones y los cuadros permiten conocer mejor la vida y la obra del poeta. Una librería y una amplia colección de manuscritos en la Mediateca están a disposición de los investigadores. La colección ha sido digitalizada y está disponible a través de la exposición digital « Francis Jammes, Poète » en Francis-jammes.pireneas.fr. La Maison Chrestia ha recibido la etiqueta « Maison des Illustres ».

Ausstellungen: « Francis Jammes und Orthez zur Zeit des Maison Chrestia » und « QUARANTE ANS d’activités à la Maison Chrestia – à travers nos affiches » (VIERZIG JAHRE Aktivitäten im Maison Chrestia – durch unsere Plakate).

Dieses schöne Haus im Béarnaise-Stil aus dem 18. Jahrhundert wurde von 1897 bis 1907 von dem Dichter Francis Jammes bewohnt. Im Inneren des Hauses können Sie anhand von Ausstellungen und Gemälden mehr über das Leben und Werk des Dichters erfahren. Eine Buchhandlungstheke sowie ein großer Bestand an Manuskripten in der Mediathek stehen Forschern zur Verfügung. Der Bestand wurde digitalisiert und ist über die digitale Ausstellung « Francis Jammes, Poète » auf Francis-jammes.pireneas.fr verfügbar. Das Maison Chrestia wurde mit dem Label « Maison des Illustres » ausgezeichnet.

