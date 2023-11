Programme du cinéma Pax 7 avenue du Rev Père de Foucauld Lourdes, 15 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez la programmation du cinéma Pax à Lourdes du 15 au 28 novembre 2023 !

Tarifs :

> Plein Tarif : 8,00€

> Tarif +65 ans* : 7€

> Tarif Réduit ** : 6,50€

> Tarif Jeune (13 ans ou moins) : 5€

*Sur présentation d’une pièce d’identité.

**Etudiants, chômeurs, PMR, malentendant, malvoyant… Sur présentation de la carte d’invalidité / d’étudiant / demandeur d’emploi….

2023-11-15 fin : 2023-11-28 . .

7 avenue du Rev Père de Foucauld LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the program at the Pax cinema in Lourdes from November 15 to 28, 2023!

Rates :

> Full price: 8.00?

> Over 65s* : 7?

> Reduced fare ** : 6,50?

> Youth fare (13 years and under): 5?

*Upon presentation of proof of identity.

**Students, unemployed, PRM, hard of hearing, visually impaired… On presentation of disability card / student card / jobseeker’s card…

Descubra la programación en el cine Pax de Lourdes del 15 al 28 de noviembre de 2023

Precios :

> Tarifa completa: 8,00

> Mayores de 65 años*: 7

> Tarifa reducida **: 6,50 euros

> Jóvenes (menores de 13 años): 5?

*Previa presentación de un documento de identidad.

**Estudiantes, parados, PMR, discapacitados auditivos, discapacitados visuales… Previa presentación de la tarjeta de discapacidad / tarjeta de estudiante / tarjeta de demandante de empleo…

Entdecken Sie das Programm des Pax-Kinos in Lourdes vom 15. bis 28. November 2023!

Tarife :

> Voller Tarif: 8,00?

> Tarif +65 Jahre*: 7?

> Ermäßigter Tarif **: 6,50?

> Jugendtarif (13 Jahre oder jünger) : 5?

*Gegen Vorlage eines Personalausweises.

**Studenten, Arbeitslose, Personen mit eingeschränkter Mobilität, Hör- und Sehbehinderte… Gegen Vorlage des Behinderten-/Studenten-/Arbeitssuchendenausweises…

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Lourdes|CDT65