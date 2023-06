Cinéma Eldorado 7 Avenue du President Wilson Ornans, 1 juillet 2023, Ornans.

Ornans,Doubs

Le cinéma Eldorado, équipé en numérique et 3D, vous propose des films récents toute l’année avec une nouvelle qualité de son et d’image..

à ; fin : . .

7 Avenue du President Wilson

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The Eldorado cinema, equipped with digital and 3D technology, offers recent films all year round with a new quality of sound and image.

El cine Eldorado, equipado con tecnología digital y 3D, ofrece películas recientes durante todo el año con una nueva calidad de sonido e imagen.

Das mit Digital- und 3D-Technik ausgestattete Eldorado-Kino zeigt das ganze Jahr über aktuelle Filme in neuer Ton- und Bildqualität.

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON