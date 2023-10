Stage de Tennis et de Padel 7 Avenue du Parc Arcachon, 21 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Pendant les week-end et les vacances scolaires, venez découvrir le tennis ou le padel.

En pension complète avec des formules flexibles suivant les niveaux ou des stages sans hébergement.

Au Tennis Club d’Arcachon..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

7 Avenue du Parc Tennis Club d’Arcachon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover tennis or padel during weekends and school vacations.

On a full-board basis, with flexible formulas to suit all levels, or courses without accommodation.

At the Arcachon Tennis Club.

Venga a descubrir el tenis o el pádel durante los fines de semana y las vacaciones escolares.

Pensión completa, con fórmulas flexibles para adaptarse a todos los niveles, o cursos sin alojamiento.

En el Club de Tenis de Arcachon.

An den Wochenenden und in den Schulferien können Sie Tennis oder Padel spielen.

Vollpension mit flexiblen Angeboten je nach Niveau oder Kurse ohne Unterkunft.

Im Tennisclub von Arcachon.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Arcachon