LE PETIT TRAIN DES VIGNES 7 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos, 2 juillet 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Balade commentée par le vigneron suivie d’une dégustation (gratuite au caveau), durée de la visite : 1 heure. Les départs se font en gare du caveau, face à Argileum..

2023-07-02 fin : 2023-08-31 . EUR.

7 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Tour commented by the winemaker followed by a tasting (free at the cellar), duration of the visit: 1 hour. Departures are from the cellar’s train station, in front of Argileum.

Visita guiada por el enólogo seguida de una degustación (gratuita en la bodega), duración de la visita: 1 hora. Salidas desde la estación de la bodega, frente a Argileum.

Vom Winzer kommentierter Spaziergang mit anschließender Verkostung (kostenlos im Weinkeller), Dauer des Besuchs: 1 Stunde. Die Abfahrt erfolgt am Bahnhof des Weinkellers, gegenüber von Argileum.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT