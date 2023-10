Fête des vendanges du cœur 7, Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte, 11 novembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Fête des vendanges du cœur organisée par l’ADAPEI de la Drôme et le Rotary Club Tricastin avec le soutien de la ville de Pierrelatte. Dégustation, repas et soirée dansante animée par Chris Anim’..

2023-11-11 18:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

7, Avenue du Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête des vendanges du c?ur organized by ADAPEI de la Drôme and Rotary Club Tricastin, with support from the town of Pierrelatte. Wine tasting, meal and dance hosted by Chris Anim’.

Fête des vendanges du cœur organizada por ADAPEI de la Drôme y el Rotary Club Tricastin con el apoyo de la ciudad de Pierrelatte. Degustación de vinos, comida y baile con Chris Anim’.

Fest der Weinlese des Herzens, organisiert von der ADAPEI de la Drôme und dem Rotary Club Tricastin mit Unterstützung der Stadt Pierrelatte. Weinprobe, Essen und Tanzabend unter der Leitung von Chris Anim’.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence