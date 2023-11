MARCHE DE NUIT À MORHANGE 7 avenue du maréchal Joffre Morhange, 16 décembre 2023, Morhange.

Morhange,Moselle

Marche de nuit dans les rues de Morhange illuminées. Restauration (soupe de potiron et knack, vin chaud) sur place. Possibilité de voir l’exposition de crèches du monde de l’association Action Pour Tous.. Tout public

Samedi 2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

7 avenue du maréchal Joffre

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Night walk through the illuminated streets of Morhange. Catering (pumpkin and knack soup, mulled wine) on site. Opportunity to see an exhibition of nativity scenes from around the world, organized by Action Pour Tous.

Paseo nocturno por las calles iluminadas de Morhange. Servicio de catering (sopa de calabaza y knack, vino caliente) in situ. Exposición de belenes de todo el mundo, organizada por la asociación Action Pour Tous.

Nachtwanderung durch die beleuchteten Straßen von Morhange. Verpflegung (Kürbissuppe und Knack, Glühwein) vor Ort. Möglichkeit, die Ausstellung von Krippen aus aller Welt des Vereins Action Pour Tous zu sehen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE