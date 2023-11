BOURSE AUX JOUETS 7 avenue du maréchal Joffre Morhange, 10 décembre 2023, Morhange.

Morhange,Moselle

Organisée dans le cadre de l’exposition des crèches du monde par Action Pour Tous.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. 0 EUR.

7 avenue du maréchal Joffre

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Organized as part of Action Pour Tous’s exhibition of nativity scenes from around the world.

Organizado en el marco de la exposición de belenes de todo el mundo de Action Pour Tous.

Organisiert im Rahmen der Ausstellung der Krippen der Welt von Action Pour Tous.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE