MARCHÉ DE NOËL À MORHANGE 7 avenue du maréchal Joffre Morhange, 3 décembre 2023, Morhange.

Morhange,Moselle

Organisé Action Pour Tous : stands ambiance marché de Noël et visite du Saint-Nicolas. Buvette et restauration, entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 0 EUR.

7 avenue du maréchal Joffre

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Organized by Action Pour Tous: Christmas market stalls and a visit from Saint-Nicolas. Refreshments and food, free admission.

Organizado por Action Pour Tous: mercadillo navideño y visita de Saint-Nicolas. Refrescos y comida, entrada gratuita.

Organisiert von Action Pour Tous: Stände in Weihnachtsmarktatmosphäre und Besuch des Nikolaus. Getränke und Speisen, freier Eintritt.

