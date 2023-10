EXPOSITION DE CRÈCHES À MORHANGE 7 avenue du maréchal Joffre Morhange, 3 décembre 2023, Morhange.

Morhange,Moselle

Exposition de différentes crèches du monde entier, différentes tailles et différents formats. L’exposition est visible lors de nombreuses manifestations organisées par l’Association Action Pour Tous.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 0 EUR.

7 avenue du maréchal Joffre

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Exhibition of nativity scenes from all over the world, in different sizes and formats. The exhibition can be seen at numerous events organized by the Association Action Pour Tous.

Exposición de belenes de todo el mundo, de diferentes tamaños y formatos. La exposición puede verse en varios actos organizados por la Asociación Action Pour Tous.

Ausstellung verschiedener Krippen aus aller Welt, unterschiedlicher Größen und Formate. Die Ausstellung ist bei zahlreichen Veranstaltungen zu sehen, die von der Vereinigung Action Pour Tous organisiert werden.

