Tango d’été 7 avenue du Maréchal Foch Mulhouse, 12 août 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Pour les amateurs de tango, un rendez-vous pour danser sous les arbres à la nuit tombante avec une piste de 100m2, et suffisamment d’espace autour pour les promeneurs et les curieux..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-26 23:00:00. 0 EUR.

7 avenue du Maréchal Foch

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



For tango lovers, an appointment to dance under the trees at nightfall with a 100m2 dance floor, and enough space around for walkers and the curious.

Para los amantes del tango, hay una pista de baile de 100 m2 bajo los árboles al atardecer, con mucho espacio alrededor para cochecitos y curiosos.

Für Tangoliebhaber ein Treffpunkt, um bei Einbruch der Dunkelheit unter den Bäumen zu tanzen, mit einer 100m2 großen Tanzfläche und genügend Platz rundherum für Spaziergänger und Neugierige.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région