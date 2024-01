ATELIER CRÉA’THÈQUE : FIGURINE MANGA 7 Avenue des Platanes Montady, mercredi 31 janvier 2024.

Montady Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:30:00

fin : 2024-01-31 16:30:00

L’univers du manga s’invite à la Médiathèque Louis Aragon avec l’atelier Créa’Thèque : Figurine Manga, animé par Elodie Peysson de l’atelier des pins ! Destiné aux enfants âgés de 8 ans et plus, cet atelier permettra aux participants de créer leur propre figurine, inspirée des célèbres personnages de manga. Sur inscription.

7 Avenue des Platanes

Montady 34310 Hérault Occitanie mediatheque.montady@ladomitienne.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT LA DOMITIENNE