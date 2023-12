Théâtre – Le jardin d’Alphonse 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 3 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Après la disparition du vieil Alphonse, les amis proches et la famille Lemarchand se rassemblent dans son jardin pour déjeuner, et évoquer la mémoire du disparu. Au cours du repas, les langues se délient, les petits secrets comme les grands vont alors éclater sous le pin parasol du jardin d’Alphonse…

Distribution :

Aimée Guilbot, Anne-Lise Tranchand, Carol Chestier Chapelier, Marie Morreel, Sabine Menet, Dominique Poirier, Marc Payet, Pierryves Lembeye, Thierry Chapelier.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After the death of old Alphonse, close friends and the Lemarchand family gather in his garden for lunch, to remember him. As the meal progresses, tongues are loosened and secrets, big and small, are revealed under the umbrella pine in Alphonse?s garden…

Cast :

Aimée Guilbot, Anne-Lise Tranchand, Carol Chestier Chapelier, Marie Morreel, Sabine Menet, Dominique Poirier, Marc Payet, Pierryves Lembeye, Thierry Chapelier

Tras la muerte del viejo Alphonse, los amigos íntimos y la familia Lemarchand se reúnen en su jardín para comer y recordarle. A medida que la comida avanza, las lenguas comienzan a moverse y los secretos grandes y pequeños se revelan bajo el pino paraguas del jardín de Alphonse…

Reparto :

Aimée Guilbot, Anne-Lise Tranchand, Carol Chestier Chapelier, Marie Morreel, Sabine Menet, Dominique Poirier, Marc Payet, Pierryves Lembeye, Thierry Chapelier

Nach dem Verschwinden des alten Alphonse versammeln sich die engsten Freunde und die Familie Lemarchand in seinem Garten, um zu Mittag zu essen und an den Verstorbenen zu erinnern. Während des Essens lösen sich die Zungen, kleine und große Geheimnisse brechen unter der Pinie in Alphonse’ Garten hervor…

Besetzung:

Aimée Guilbot, Anne-Lise Tranchand, Carol Chestier Chapelier, Marie Morreel, Sabine Menet, Dominique Poirier, Marc Payet, Pierryves Lembeye, Thierry Chapelier

