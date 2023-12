Théâtre – La machine de Turing 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’ « Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs… Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour homosexualité et mettra fin à ses jours, tel Blanche-Neige, en croquant dans une pomme empoisonnée….

Manchester. Winter 1952. Following a burglary at his home, Professor Turing lodges a complaint with the police. Unconventional looking, he is at first not taken seriously by Sergeant Ross. But his presence did not escape the attention of the Secret Service. And for good reason: Alan Turing is a man of many secrets? From his incredible determination to break the ? Enigma », to his irrepressible race to understand nature?s « code », we discover an atypical and endearing man, inventor of a « thinking machine », the true genesis of artificial intelligence and computers? Marked forever by the death of his childhood friend Christopher, Alan Turing was eventually convicted of homosexuality and ended his life, like Snow White, by biting into a poisoned apple?

Manchester. Invierno de 1952. Tras un robo en su casa, el profesor Turing presenta una denuncia a la policía. De aspecto poco convencional, al principio no fue tomado en serio por el sargento Ross. Pero su presencia no escapó a la atención del Servicio Secreto. Y con razón: Alan Turing es un hombre de muchos secretos? Desde su increíble determinación para descifrar el ? Enigma », hasta su irrefrenable carrera por comprender el « código » de la naturaleza, descubrimos a un hombre atípico y entrañable, inventor de una « máquina pensante », verdadera génesis de la inteligencia artificial y de los ordenadores? Marcado para siempre por la muerte de su amigo de la infancia, Christopher, Alan Turing acabó siendo condenado por homosexualidad y puso fin a su vida, como Blancanieves, mordiendo una manzana envenenada?

Manchester. Winter 1952. Nach einem Einbruch in sein Haus erstattet Professor Turing auf der Polizeiwache Anzeige. Der unkonventionell aussehende Professor wird von Sergeant Ross zunächst nicht ernst genommen. Doch dem Geheimdienst entgeht seine Anwesenheit nicht. Alan Turing ist ein Mann mit vielen Geheimnissen Von seiner unglaublichen Verbissenheit, die « Turing » zu brechen Enigma » bis hin zu seinem unaufhaltsamen Bestreben, den « Code » der Natur zu verstehen, lernen wir einen atypischen und fesselnden Mann kennen, den Erfinder einer « denkenden Maschine », die den Grundstein für die künstliche Intelligenz und den Computer legte Alan Turing, der durch den Tod seines Jugendfreundes Christopher für immer gezeichnet ist, wird schließlich wegen Homosexualität verurteilt und beendet sein Leben wie Schneewittchen, indem er in einen vergifteten Apfel beißt

