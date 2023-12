Théâtre – La chambre des merveilles 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère Thelma découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses « merveilles », ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie. Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis : elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque expérience.

De situations cocasses voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma va vivre des journées incroyables. Ce spectacle nous remplit de joie et d’espoir !

Distribution

D’après le roman de Julien Sandrel Avec Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde, Marie-Christine Letort.

Louis, 13, has been in a coma ever since he was hit by a truck. His distraught mother Thelma discovers that he had hidden a diary under his bed, in which he compiled all his « wonders », the things he dreamed of achieving in life. Thelma uses it to try to wake Louis up: she makes all his dreams come true for him, and tells him all about each experience.

From funny, even zany, situations to unexpected encounters, Thelma lives through some incredible days. This show fills us with joy and hope!

Cast

Based on the novel by Julien Sandrel With Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde, Marie-Christine Letort

Louis, de 13 años, está en coma desde que fue atropellado por un camión. Su angustiada madre, Thelma, descubre que ha escondido un diario debajo de la cama en el que ha escrito todas sus « maravillas », las cosas que sueña conseguir en la vida. Thelma lo utiliza para intentar despertar a Louis: hace realidad todos sus sueños y le cuenta cada una de sus experiencias.

Thelma va a pasar unos días increíbles, con situaciones divertidas e incluso disparatadas y encuentros inesperados. ¡Este espectáculo nos llena de alegría y esperanza!

Reparto

Basada en la novela de Julien Sandrel Con Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde, Marie-Christine Letort

Der 13-jährige Louis liegt im Koma, nachdem er von einem Lastwagen überfahren wurde. Seine Mutter Thelma entdeckt, dass Louis unter seinem Bett ein Tagebuch versteckt hat, in dem er all seine « Wunder » aufschreibt, von denen er träumt, sie im Leben zu erreichen. Thelma versucht, Louis mithilfe dieses Tagebuchs aufzuwecken. Sie wird all seine Träume für ihn wahr werden lassen und ihm von jedem einzelnen Erlebnis berichten.

Von komischen bis verrückten Situationen und unerwarteten Begegnungen wird Thelma unglaubliche Tage erleben. Diese Aufführung erfüllt uns mit Freude und Hoffnung!

Vertrieb

Nach dem Roman von Julien Sandrel Mit Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde, Marie-Christine Letort

