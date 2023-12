Apéro-concert – TAN2EM 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Deux duos, deux tandems, une alchimie : TAN2EM c’est avant tout une fusion humaine et musicale entre Chloé, Juliette, Laurent et Mika, deux couples qui s’harmonisent autour d’un univers folk.

Alliant conscience et émotions, ce quatuor pédale sur une route pittoresque en quête des espoirs modernes, croisant en chemin une galerie de personnages haut en couleurs, chantant les enjeux et les questions d’aujourd’hui.

TAN2EM fait dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes et des accords de guitare, banjo et percussions.

Distribution

Chloé Legrand, Mika Garcia, Laurent Kebous, Juliette Canouet.

2024-03-01 fin : 2024-03-01 20:15:00.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two duos, two tandems, one alchemy: TAN2EM is above all a human and musical fusion between Chloé, Juliette, Laurent and Mika, two couples who harmonize around a folk universe.

Combining conscience and emotion, this quartet pedals down a picturesque road in search of modern hopes, crossing paths with a gallery of colorful characters, singing about the issues and questions of today.

TAN2EM derail French chanson with their touching, inspiring lyrics, backed by two vibrant voices and chords of guitar, banjo and percussion.

Cast

Chloé Legrand, Mika Garcia, Laurent Kebous, Juliette Canouet

Dos dúos, dos tándems, una alquimia: TAN2EM es ante todo una fusión humana y musical entre Chloé, Juliette, Laurent y Mika, dos parejas que armonizan en torno a un universo folk.

Combinando conciencia y emoción, este cuarteto pedalea por una pintoresca carretera en busca de esperanzas modernas, cruzándose por el camino con una galería de personajes pintorescos, cantando sobre los problemas y las preguntas de hoy.

TAN2EM desbarata la chanson francesa con sus letras conmovedoras e inspiradoras, respaldadas por dos voces vibrantes y acordes de guitarra, banjo y percusión.

Reparto

Chloé Legrand, Mika Garcia, Laurent Kebous, Juliette Canouet

Zwei Duos, zwei Tandems, eine Alchemie: TAN2EM ist vor allem eine menschliche und musikalische Fusion zwischen Chloé, Juliette, Laurent und Mika, zwei Paaren, die sich um ein Folk-Universum herum harmonisieren.

Das Quartett verbindet Bewusstsein und Emotionen und radelt auf einer malerischen Straße auf der Suche nach modernen Hoffnungen, wobei es auf dem Weg eine Galerie bunter Charaktere trifft, die von den Herausforderungen und Fragen der heutigen Zeit singen.

TAN2EM entgleist das französische Chanson mit seinen berührenden und inspirierenden Texten, die von zwei vibrierenden Stimmen und Akkorden von Gitarre, Banjo und Perkussion unterstützt werden.

Besetzung

Chloé Legrand, Mika Garcia, Laurent Kebous, Juliette Canouet

