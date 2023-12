Théâtre – Le Montespan 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, refusant toutes faveurs attachées à sa condition de “cocu royal”, et allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesque

Distribution

Adaptation Salomé Villiers Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers.

2024-02-16

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In 1663, Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, and the charming Françoise de Rochechouart fell madly in love and married. Debts were piling up, and the Marquis absolutely had to get into the good graces of the Sun King. So Louis-Henri goes off to war for Louis XIV, and while he’s away he’s happy to have Françoise introduced to the Queen at court. But the King’s appetite for his beloved wife was not to be. The new favorite! Ready to do anything to win back the woman « you only love once in a lifetime », he declares a relentless war on the monarch, refusing all the favors attached to his status as ?royal cuckold? and even going so far as to adorn his carriage with gigantic horns

Cast

Adapted by Salomé Villiers Starring Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marqués de Montespan, y la encantadora Françoise de Rochechouart se enamoran perdidamente y se casan. Las deudas se acumulan y el marqués tiene que ganarse la simpatía del Rey Sol. Luis Enrique partió a la guerra para Luis XIV y, durante su ausencia, se alegró de que Françoise fuera presentada a la reina en la corte. Pero eso sin tener en cuenta el apetito del Rey por su amada esposa. ¡La nueva favorita! Dispuesto a todo para recuperar a la mujer a la que « sólo se ama una vez en la vida », declara una guerra sin cuartel al monarca, rechazando todos los favores asociados a su estatus de « cornudo real », e incluso llegando a decorar su carruaje con cuernos gigantescos

Reparto

Adaptación de Salomé Villiers Protagonizada por Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers

Im Jahr 1663 verlieben sich Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, und die bezaubernde Françoise de Rochechouart Hals über Kopf ineinander und heiraten. Die Schulden häufen sich und der Marquis muss unbedingt die Gunst des Sonnenkönigs gewinnen. Louis-Henri zieht für Ludwig XIV. in den Krieg und freut sich, dass Françoise während seiner Abwesenheit am Hof bei der Königin eingeführt wird. Aber er hat nicht mit dem Appetit des Königs auf seine zarte Frau gerechnet. Die neue Favoritin! Er ist bereit, alles zu tun, um die Frau zurückzugewinnen, « die man nur einmal im Leben liebt », und führt einen unerbittlichen Krieg gegen den Monarchen, indem er alle Gefälligkeiten, die mit seinem Status als « königlicher Cuckold » verbunden sind, ablehnt

Besetzung

Adaptation Salomé Villiers Mit Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers

