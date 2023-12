Théâtre – Téléphone-moi 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Avril 1981 : Louis, inapte à la vie de famille, vit dans une cabine téléphonique, reclus dans ses mensonges.

Mars 1998 : à 27 ans, Léonie fuit le réel et se réfugie dans les paradis artificiels.

Se jouant de la chronologie, les récits vont s’entremêler, passant d’une époque à l’autre, pour résoudre une à une les énigmes de cette famille construite sur les secrets et les mensonges.

Distribution

Avec Solenn Denis, Stéphane Aubry, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève.

2024-02-09

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



April 1981: Louis, unfit for family life, lives in a phone booth, reclusive in his lies.

March 1998: at the age of 27, Léonie flees reality and takes refuge in artificial paradises.

Playing with chronology, the stories intertwine, moving from one era to the next, one by one solving the enigmas of a family built on secrets and lies.

Cast

With Solenn Denis, Stéphane Aubry, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève

Abril de 1981: Louis, incapacitado para la vida familiar, vive en una cabina telefónica, recluido en sus mentiras.

Marzo de 1998: a los 27 años, Léonie huye de la realidad y se refugia en paraísos artificiales.

Jugando con la cronología, las historias se entrecruzan, pasando de una época a otra para resolver, uno a uno, los enigmas de una familia construida sobre secretos y mentiras.

Reparto

Con Solenn Denis, Stéphane Aubry, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève

April 1981: Louis, der für ein Familienleben ungeeignet ist, lebt in einer Telefonzelle, zurückgezogen in seinen Lügen.

März 1998: Die 27-jährige Léonie flieht vor der Realität und sucht Zuflucht in künstlichen Paradiesen.

Die Erzählungen spielen mit der Chronologie, wechseln von einer Epoche in die andere und lösen nach und nach die Rätsel dieser Familie, die auf Geheimnissen und Lügen basiert.

Besetzung

Mit Solenn Denis, Stéphane Aubry, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève

