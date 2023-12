Théâtre – Changer l’eau des fleurs 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 3 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Adapté de l’immense succès en librairie de Valérie Perrin, plus d’un million de lecteurs, traduit dans le monde entier.

Salomé Lelouch et Mikael Chirinian s’emparent du roman pour vous offrir une histoire rayonnante d’humanité.

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

« Un hymne au merveilleux des choses simples »

Distribution

Caroline Rochefort, Morgan Perez et Jean-Paul Bezzina en alternance avec Frédéric Chevaux.

2024-01-30 fin : 2024-01-30 22:00:00. EUR.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Adapted from Valérie Perrin?s huge bestseller, with over a million readers and translated worldwide.

Salomé Lelouch and Mikael Chirinian take up the novel to bring you a story radiant with humanity.

Violette Toussaint is a cemetery warden in a small Burgundy town. Her daily routine is punctuated by her work and the confidences of passers-by and regular visitors. One day, when a man discovers that his mother wants to be buried with a stranger, everything changes. Ties that bind the living and the dead are unearthed.

« A hymn to the wonder of simple things »

Cast

Caroline Rochefort, Morgan Perez and Jean-Paul Bezzina alternating with Frédéric Chevaux

Adaptación del gran bestseller de Valérie Perrin, con más de un millón de lectores y traducido en todo el mundo.

Salomé Lelouch y Mikael Chirinian han tomado la novela y la han convertido en una historia radiantemente humana.

Violette Toussaint es celadora de un cementerio en una pequeña ciudad de Borgoña. Su rutina diaria está marcada por su trabajo y las confidencias de los transeúntes y visitantes habituales. Un día, cuando un hombre descubre que su madre quiere ser enterrada con un desconocido, todo cambia. Se desvelan los vínculos entre los vivos y los muertos.

« Un himno a la maravilla de las cosas sencillas »

Reparto

Caroline Rochefort, Morgan Perez y Jean-Paul Bezzina alternando con Frédéric Chevaux

Adaptiert von Valérie Perrins riesigem Bestseller, der über eine Million Leser hat und in die ganze Welt übersetzt wurde.

Salomé Lelouch und Mikael Chirinian nehmen sich des Romans an, um Ihnen eine Geschichte zu bieten, die von Menschlichkeit geprägt ist.

Violette Toussaint ist Friedhofswärterin in einer kleinen Stadt in Burgund. Ihr Alltag ist geprägt von ihrer Arbeit und den vertraulichen Gesprächen der Durchreisenden und Stammgäste. Eines Tages, als ein Mann herausfindet, dass seine Mutter bei einem Unbekannten beerdigt werden will, ändert sich alles. Die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten wird aufgedeckt.

« Eine Hymne an das Wunder der einfachen Dinge »

Besetzung

Caroline Rochefort, Morgan Perez und Jean-Paul Bezzina abwechselnd mit Frédéric Chevaux

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Gujan-Mestras