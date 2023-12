Verino Focus 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

FOCUS N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.

– En photo : mise au point.- En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.

Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… FOCUS.

Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça serait son cadeau de naissance. Parce que je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et c’est marrant..

Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



FOCUS N.m. ? From Latin focus: focus, point where several things converge.

– In cognitive linguistics: the point on which attention is focused.

Between what you think, what you mean, what others understand, what you think others think when you don’t mean what you mean? FOCUS.

With his third show and a change of caliber, Vérino tackles global, worldwide and even spatial subjects to take stock of his contradictions and ours. If Socrates and Coluche had had a child, Focus would have been his birth gift. Because I know I know nothing, it makes you dizzy and it’s fun.

FOCUS N.m. ? Del latín focus: foco, punto donde convergen varias cosas.

– En lingüística cognitiva: punto en el que se centra la atención.

Entre lo que piensas, lo que quieres decir, lo que entienden los demás, lo que crees que piensan los demás cuando no quieres decir lo que quieres decir.. ENFOQUE.

Con su tercer espectáculo y un cambio de calibre, Vérino aborda cuestiones globales, mundiales e incluso espaciales para hacer balance de sus contradicciones y de las nuestras. Si Sócrates y Coluche hubieran tenido un hijo, Focus habría sido su regalo de nacimiento. Porque sé que no sé nada, da vértigo y es divertido.

FOCUS N.m. ? Von lateinisch focus: Brennpunkt, Punkt, an dem mehrere Dinge zusammenlaufen.

– In der Fotografie: Fokus.- In der kognitiven Linguistik: Punkt, auf den sich die Aufmerksamkeit konzentriert.

Zwischen dem, was du denkst, was du sagen willst, was andere verstehen, was du denkst, was andere denken, obwohl du nicht meinst, was du sagen willst? FOCUS.

Die dritte Show, ein neues Kaliber: Vérino greift globale, weltumspannende und sogar Weltraumthemen auf, um seine und unsere Widersprüche zu beleuchten. Wenn Sokrates und Coluche ein Kind gehabt hätten, wäre Focus sein Geburtsgeschenk. Denn ich weiß, dass ich nichts weiß, das macht schwindelig und macht Spaß.

