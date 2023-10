Concert de Noël par le conservatoire municipal de musique 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 16 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Moment phare de sa programmation, le Conservatoire Municipal de musique est heureux de vous présenter son concert de Noël annuel.

Autour d’un programme concocté avec soins par l’équipe pédagogique, orchestres, classes d’éveils et de formation musicale vous feront vibrer, et vous serez touchés par la fraîcheur et l’enthousiasme de ces jeunes talents.

Sur réservation, places numérotés.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire Municipal de Musique is delighted to present its annual Christmas concert.

With a program carefully concocted by the teaching staff, orchestras, early-learning and music-training classes will thrill you, and you?ll be touched by the freshness and enthusiasm of these young talents.

By reservation, numbered seats

Punto culminante de su programación, el Conservatorio Municipal de Música se complace en presentar su concierto anual de Navidad.

Con un programa elaborado con esmero por el equipo pedagógico, las orquestas, las clases de enseñanza preescolar y de formación musical le entusiasmarán y le conmoverán la frescura y el entusiasmo de estos jóvenes talentos.

Sólo con reserva, plazas numeradas

Das Städtische Konservatorium für Musik freut sich, Ihnen sein jährliches Weihnachtskonzert präsentieren zu können.

Das Programm wurde von den Lehrkräften sorgfältig zusammengestellt und wird von Orchestern, Musikschulklassen und der musikalischen Früherziehung begleitet.

Reservierung erforderlich, nummerierte Plätze

