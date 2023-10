Concert des choeurs – Téléthon 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 10 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Avec les chorales Gospel Harmony B.A, Argo’Notes et le Choeur G’M – et la participation de Pierre Laurent Pelletier, animateur de l’association G.E.M.

Dons au profit du Téléthon.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

7 avenue des loisirs Spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the choirs Gospel Harmony B.A, Argo’Notes and Choeur G’M – and the participation of Pierre Laurent Pelletier, leader of the G.E.M. association.

Donations for the Telethon

Con los coros Gospel Harmony B.A, Argo’Notes y Choeur G’M – y Pierre Laurent Pelletier, líder de la asociación G.E.M.

Donaciones para el Telemaratón

Mit den Chören Gospel Harmony B.A, Argo’Notes und dem Chor G’M – und unter Mitwirkung von Pierre Laurent Pelletier, Animateur der Vereinigung G.E.M.

Spenden für den Telethon

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Gujan-Mestras