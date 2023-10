Concert de la Sainte-Cécile 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 9 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

L’Harmonie St Michel, orchestre gujanais composé d’une soixantaine de musiciens, dont les élèves de 3° cycle du Conservatoire Municipal, célébrera la sainte patronne des musiciens.

Ce concert s’articulera autour d’œuvres classiques en y intégrant des pièces modernes révélant le potentiel expressif et la richesse trimbale de l’orchestre à vents.

Sur réservation, places numérotées..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

7 avenue des loisirs Salle de Spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Harmonie St Michel, Gujan?s orchestra made up of some sixty musicians, including 3rd cycle students from the Conservatoire Municipal, will be celebrating the patron saint of musicians.

The concert will focus on classical works, with a modern twist that reveals the expressive potential and triumphal richness of the wind orchestra.

By reservation only, numbered seats.

La Harmonie St Michel, orquesta de Gujan compuesta por unos sesenta músicos, entre ellos alumnos de 3er ciclo del Conservatorio Municipal, celebrará al patrón de los músicos.

El concierto se centrará en obras clásicas, incorporando piezas modernas que revelan el potencial expresivo y el rico triunfo de la orquesta de viento.

Sólo con reserva, plazas numeradas.

Die Harmonie St Michel, ein Orchester aus Gujan, das aus etwa 60 Musikern besteht, darunter auch die Schüler der dritten Stufe des städtischen Konservatoriums, feiert die Schutzheilige der Musiker.

Das Konzert wird sich um klassische Werke drehen und moderne Stücke einbeziehen, die das Ausdruckspotenzial und den Reichtum des Blasorchesters zeigen.

Reservierung erforderlich, nummerierte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Gujan-Mestras