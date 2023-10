Théâtre – Pour le meilleur et pour le dire 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 8 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle. À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour.

Distribution

Céline Perra, Roger Contebardo, Caroline Brésard, Tessa Volkine, Edouard Giard.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



When a hypersensitive woman who doesn’t dare assume her intuitions falls in love with a wonderfully vulnerable man who takes refuge in the unspoken, misunderstanding can lead to separation unless the people around her get involved or psychoanalysis unravels it. Unless, that is, emotion and laughter help them find their way back to each other.

Cast

Céline Perra, Roger Contebardo, Caroline Brésard, Tessa Volkine, Edouard Giard

Cuando una mujer hipersensible que no se atreve a actuar según sus intuiciones se enamora de un hombre maravillosamente vulnerable que se refugia en lo no dicho, el malentendido podría conducir a la separación, a menos que las personas de su entorno se involucren o que el psicoanálisis lo desentrañe. A menos que la emoción y la risa les ayuden a reencontrarse y a amar.

Reparto

Céline Perra, Roger Contebardo, Caroline Brésard, Tessa Volkine, Edouard Giard

Wenn eine hypersensible Frau, die sich nicht traut, zu ihren Intuitionen zu stehen, sich in einen wunderbar verletzlichen Mann verliebt, der sich in das Unausgesprochene flüchtet, kann das Missverständnis zur Trennung führen, es sei denn, das Umfeld mischt sich ein oder die Psychoanalyse entwirrt das Missverständnis. Es sei denn, die Emotionen und das Lachen finden den Weg zum Sprechen und zur Liebe.

Besetzung

Céline Perra, Roger Contebardo, Caroline Brésard, Tessa Volkine, Edouard Giard

