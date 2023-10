Les Gujaneries, festival d’humour 7 avenue des Loisirs Gujan-Mestras, 24 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Organisées par l’association les Couleurs du Rire

Vendredi 24/11 à 20h45

Vive Bouchon !

« Ils feront tout pour sauver leur village ! » Pièce de théâtre de Jean Dell et Gérald Sibleyras, par la troupe des couleurs du rire.

Samedi 25/11 à 20h45..

Plateau d’humoristes

Des humoristes triés sur le volets, découverts sur des festivals réputés viennent présenter une partie de leur spectacle pour une soirée délirante !

Dimanche 03/04 à 15h

Evazio

Evazio est un spectacle unique en son genre mêlant humour, illusion, mentalisme danse et performances artistiques.

A travers des numéros étonnants et visuels, nos artistes vous embarquent dans leurs univers magique avec humour, poésie et amour.

Découvrez comment ils sont devenus magiciens, les avantages d’être en couple sur scène comme dans la vie, où encore leur façon de créer de nouveaux numéros magiques..

2023-11-24 fin : 2023-11-26

7 avenue des Loisirs Salle de spectacle Le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Couleurs du Rire association

Friday 24/11 at 8:45pm

Long live Bouchon!

« They’ll do anything to save their village! « A play by Jean Dell and Gérald Sibleyras, by the troupe des couleurs du rire.

Saturday 25/11 at 8:45pm.

Comedians on stage

A handpicked group of comedians, discovered at renowned festivals, present part of their show for a hilarious evening!

Sunday 03/04 at 3pm

Evazio

Evazio is a unique show combining humor, illusion, dance mentalism and artistic performance.

Through astonishing visual acts, our artists take you on a magical journey with humor, poetry and love.

Discover how they became magicians, the advantages of being a couple on stage and in life, and how they create new magic acts.

Organizado por la asociación les Couleurs du Rire

Viernes 24/11 a las 20.45 h

¡Viva Bouchon!

« ¡Harán lo que sea para salvar su pueblo! « , obra de Jean Dell y Gérald Sibleyras, a cargo de la troupe des couleurs du rire.

Sábado 25/11 a las 20.45 h.

Comediantes en escena

Un selecto grupo de cómicos, descubiertos en festivales de renombre, presentan parte de su espectáculo para una velada desternillante

Domingo 03/04 a las 15.00 h

Evazio

Evazio es un espectáculo único que combina humor, ilusión, danza, mentalismo y espectáculo artístico.

A través de sorprendentes números visuales, nuestros artistas le llevarán en un viaje mágico con humor, poesía y amor.

Descubra cómo se hicieron magos, las ventajas de ser pareja en el escenario y en la vida, y cómo crean nuevos números de magia.

Organisiert vom Verein Les Couleurs du Rire (Die Farben des Lachens)

Freitag, den 24.11. um 20.45 Uhr

Vive Bouchon (Es lebe der Korken)!

« Sie werden alles tun, um ihr Dorf zu retten! » Theaterstück von Jean Dell und Gérald Sibleyras, von der Truppe « Les couleurs du rire ».

Samstag, 25.11. um 20.45 Uhr.

Tablett mit Komikern

Ausgewählte Humoristen, die auf renommierten Festivals entdeckt wurden, präsentieren einen Teil ihrer Show und sorgen für einen irrwitzigen Abend!

Sonntag 03/04 um 15h

Evazio

Evazio ist eine einzigartige Show, die Humor, Illusionen, Mentalismus, Tanz und artistische Leistungen miteinander verbindet.

Mit erstaunlichen und visuellen Nummern entführen Sie unsere Künstler mit Humor, Poesie und Liebe in ihre magische Welt.

Erfahren Sie, wie sie Magier geworden sind, welche Vorteile ein Paar auf der Bühne und im Leben hat und wie sie immer wieder neue Zaubernummern kreieren.

