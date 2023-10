Saioak – danse 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 21 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Essai chorégraphique et musical pour 4 danseurs et 3 musiciens de Bilaka.

Parcours chorégraphiques – Festival Cadences Arcachon Olympia

Avec Saioak, écrite à partir de partitions croisées, détournées et sans cesse redéfinies du spectacle «Saio Zero» de Mathieu Vivier, Bilaka prolonge l’exploration de la danse traditionnelle basque et questionne sa persistance dans le monde contemporain.

Les interprètes sont à la recherche de ce qui constitue leur identité. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations chorégraphiques et sondent leur héritage pour poser un regard sur ce qui les a construit..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Choreographic and musical experiment for 4 dancers and 3 musicians from Bilaka.

Choreographic journeys – Festival Cadences Arcachon Olympia

With Saioak, written from cross-fertilized and constantly redefined scores from Mathieu Vivier’s show « Saio Zero », Bilaka continues its exploration of traditional Basque dance and questions its persistence in the contemporary world.

The performers are in search of what constitutes their identity. They play with each other?s interchangeability, with choreographic variations, and probe their heritage to look at what built them.

Experimento coreográfico y musical para 4 bailarines y 3 músicos de Bilaka.

Viajes coreográficos – Festival Cadences Arcachon Olympia

Con Saioak, escrito a partir de partituras cruzadas, desviadas y constantemente redefinidas del espectáculo « Saio Zero » de Mathieu Vivier, Bilaka continúa su exploración de la danza tradicional vasca y cuestiona su pervivencia en el mundo contemporáneo.

Los bailarines buscan su identidad. Juegan con la intercambiabilidad entre ellos y con las variaciones coreográficas, indagando en su herencia para buscar lo que les ha dado forma.

Choreografischer und musikalischer Versuch für 4 Tänzer und 3 Musiker aus Bilaka.

Choreografische Parcours – Festival Cadences Arcachon Olympia

Mit Saioak, das auf der Grundlage von gekreuzten, verfremdeten und immer wieder neu definierten Partituren des Stücks « Saio Zero » von Mathieu Vivier geschrieben wurde, verlängert Bilaka die Erforschung des traditionellen baskischen Tanzes und hinterfragt sein Fortbestehen in der heutigen Welt.

Die Darsteller sind auf der Suche nach dem, was ihre Identität ausmacht. Sie spielen mit der Austauschbarkeit der einen und der anderen, mit choreografischen Variationen und erforschen ihr Erbe, um einen Blick auf das zu werfen, was sie aufgebaut hat.

