Théatre – Piège pour un homme seul 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 17 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Pièce jouée et écrite par les comédiens de l’A.T.G.M.

Pièce de Robert Thomas

Daniel Corban, dont la jeune épouse Elisabeth vient de disparaître après une dispute, doit faire face à une situation inhabituelle : la femme qui lui revient au bout de huit jours, repentante et penaude, n’est pas la sienne. Le commissaire, le curé du village, ne savent plus situer la vérité…

Dates:

Vendredi 17 novembre à 20h45

Samedi 18 novembre à 20h45

Dimanche 19 novembre à 15h

Durée : 1h45.

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . EUR.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Play written and performed by the A.T.G.M. actors.

Play by Robert Thomas

Daniel Corban, whose young wife Elisabeth has just disappeared after an argument, is faced with an unusual situation: the woman who returns to him after eight days, repentant and pained, is not his. The superintendent and the village priest are at a loss to determine the truth?

Dates:

Friday, November 17, 8:45pm

Saturday, November 18, 8:45pm

Sunday, November 19 at 3pm

Running time: 1h45

Obra escrita e interpretada por los actores de A.T.G.M.

Obra de Robert Thomas

Daniel Corban, cuya joven esposa Elisabeth acaba de desaparecer tras una discusión, se enfrenta a una situación insólita: la mujer que vuelve a él al cabo de ocho días, arrepentida y avergonzada, no es suya. El superintendente y el cura del pueblo no saben qué hacer..

Fechas:

Viernes 17 de noviembre a las 20.45 h

Sábado 18 de noviembre a las 20.45 h

Domingo 19 de noviembre a las 15.00 h

Duración: 1 hora y 45 minutos

Stück gespielt und geschrieben von den Schauspielern der A.T.G.M.

Stück von Robert Thomas

Daniel Corban, dessen junge Frau Elisabeth nach einem Streit verschwunden ist, muss sich mit einer ungewöhnlichen Situation auseinandersetzen: Die Frau, die nach acht Tagen reumütig und reumütig zu ihm zurückkehrt, ist nicht seine eigene. Der Kommissar und der Dorfpfarrer können die Wahrheit nicht mehr einordnen

Termine:

Freitag, 17. November um 20:45 Uhr

Samstag, 18. November um 20.45 Uhr

Sonntag, 19. November um 15 Uhr

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

