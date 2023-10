Théâtre – Affaires sensibles Combat de femmes 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras, 4 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Avec près de 800 émissions au compteur depuis 2014, l’émission retrace les grandes affaires, scandales et portraits qui ont marqué les dernières décennies. Pour son adaptation au théâtre, Fabrice Drouelle, avec la complicité de Clémence Thioly, nous raconte avec cette voix, ce talent et cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vies intenses :

– Pauline Dubuisson, amoureuse et transgressive

– Marie Humbert, courageuse et déchirée

– Édith Cresson, indépendante et anticonformiste.

Des destins de femmes hors du commun qui ont incarné àelles-seules la liberté..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

7 avenue des loisirs Salle de spectacle le Miroir

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With nearly 800 programs on the counter since 2014, the show retraces the major cases, scandals and portraits that have marked the last few decades. For his adaptation for theater, Fabrice Drouelle, with the complicity of Clémence Thioly, tells us with this voice, this talent and this singularity, women?s struggles that plunge us back into intense moments of life:

– Pauline Dubuisson, in love and transgressive

– Marie Humbert, courageous and heartbroken

– Édith Cresson, independent and non-conformist.

These are the destinies of extraordinary women who single-handedly embodied freedom.

Con cerca de 800 programas desde 2014, el espectáculo recorre los grandes casos, escándalos y retratos que han marcado las últimas décadas. Para su adaptación escénica, Fabrice Drouelle, con la ayuda de Clémence Thioly, nos cuenta con esta voz, este talento y esta singularidad, las luchas de mujeres que nos sumergen de nuevo en momentos intensos de sus vidas:

– Pauline Dubuisson, enamorada y transgresora

– Marie Humbert, valiente y desconsolada

– Édith Cresson, independiente e inconformista.

Estos son los destinos de mujeres extraordinarias que han encarnado en solitario la libertad.

Mit fast 800 Sendungen seit 2014 zeichnet die Sendung die großen Affären, Skandale und Porträts nach, die die letzten Jahrzehnte geprägt haben. In seiner Theateradaption erzählt uns Fabrice Drouelle mit der Komplizin Clémence Thioly mit dieser Stimme, diesem Talent und dieser Einzigartigkeit die Kämpfe von Frauen, die uns in intensive Lebensmomente zurückversetzen:

– Pauline Dubuisson, verliebt und grenzüberschreitend

– Marie Humbert, mutig und zerrissen

– Edith Cresson, unabhängig und antikonformistisch.

Die Schicksale außergewöhnlicher Frauen, die die Freiheit im Alleingang verkörperten.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Gujan-Mestras