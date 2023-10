Soirée jeu avec la Ludothèque 7 Avenue de Verdun Pineuilh, 13 octobre 2023, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeu aux Lycées Elisée Reclus et Paul Broca (7 Avenue de Verdun) à Pineuilh.

Vendredi 13 Octobre de 20h à 23h

GRATUIT – ouvert à tous

Jeux à partir de 4 ans

Venez jouer en famille ou avec des amis!.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:00:00

7 Avenue de Verdun Lycées Elisée Reclus et Paul Broca

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The LUDOTHEQUE invites you to a game night at the Lycées Elisée Reclus and Paul Broca (7 Avenue de Verdun) in Pineuilh.

Friday October 13 from 8pm to 11pm

FREE ? open to all

Games for ages 4 and up

Come and play with your family or friends!

La LUDOTHEQUE organiza una velada lúdica en los Liceos Elisée Reclus y Paul Broca (7 Avenue de Verdun) de Pineuilh.

Viernes 13 de octubre de 20:00 a 23:00

GRATUITO ? abierto a todos

Juegos a partir de 4 años

¡Ven a jugar en familia o con amigos!

Die LUDOTHEQUE bietet Ihnen einen Spieleabend in den Lycées Elisée Reclus und Paul Broca (7 Avenue de Verdun) in Pineuilh an.

Freitag, den 13. Oktober von 20h bis 23h

KOSTENLOS ? offen für alle

Spiele ab 4 Jahren

Spielen Sie mit der Familie oder mit Freunden!

