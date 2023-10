Dafuniks / Sum’one / Phuncky Doyen – Concert | Les Boréales 7 Avenue de Tourville Caen, 24 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Plusieurs groupes se succèderont au Portobello pour une soirée placée sous le signe de la musique danoise. Dafuniks

Dafuniks, c’est la fusion ultime entre les bons sons funky des familles, la soul musique la plus envoûtante et le hip hop le plus intrusif. Les cinq musiciens venant d’horizons très différents se sont unis autour de leur passion commune pour la musique noire américaine, pour le vinyle, et leur amour pour le hip hop. DJ Nyber vous invite dans la transe-groove infernale de ce groupe danois détonnant et sans égal.Sum’one

Après plus de vingt ans dans divers projets, le producteur danois Justmike de Dafuniks et Otis Stacks a décidé de sortir son projet solo Sum’one . C’est le début d’une nouvelle aventure musicale : d’une vie trépidante à Copenhague à une petite communauté où le bruit d’une vie urbaine palpitante a été remplacé par les sons de la nature. Dans un petit village au bord de l’océan dans le nord du Danemark, il produit un univers sonore unique qui combine le meilleur de ses genres préférés.Phuncky Doyen

Phuncky Doyen, sa collection de vinyles et sa connaissance encyclopédique de la musique, reviennent pour l’ouverture et la fermeture de cette soirée.

2023-11-24 22:00:00 fin : 2023-11-24 . .

7 Avenue de Tourville Portobello

Caen 14000 Calvados Normandie



A number of bands will be performing at Portobello for an evening of Danish music. Dafuniks

Dafuniks is the ultimate fusion of funky family sounds, bewitching soul music and intrusive hip hop. The five musicians from very different backgrounds have united around their shared passion for black American music, vinyl and their love of hip hop. DJ Nyber invites you into the infernal trance-groove of this unparalleled Danish group.Sum’one

After more than twenty years in various projects, Danish producer Justmike of Dafuniks and Otis Stacks has decided to release his solo project Sum’one . It’s the start of a new musical adventure: from a hectic life in Copenhagen to a small community where the noise of a pulsating urban life has been replaced by the sounds of nature. In a small village by the ocean in northern Denmark, he produces a unique sound universe that combines the best of his favorite genres.Phuncky Doyen

Phuncky Doyen, with his vinyl collection and encyclopedic knowledge of music, returns to open and close the evening.

Varios grupos actuarán en Portobello en una velada de música danesa. Dafuniks

Dafuniks es la fusión definitiva de sonidos familiares funky, música soul hechizante y hip hop intrusivo. Los cinco músicos, de orígenes muy diferentes, se han unido en torno a su pasión compartida por la música negra americana, el vinilo y el hip hop. DJ Nyber le invita a unirse al trance-groove infernal de este grupo danés sin parangón.Sum’one

Tras más de veinte años en diversos proyectos, el productor danés Justmike de Dafuniks y Otis Stacks ha decidido lanzar su proyecto en solitario Sum’one. Es el comienzo de una nueva aventura musical: de una vida agitada en Copenhague a una pequeña comunidad donde el ruido de una vida urbana palpitante ha sido sustituido por los sonidos de la naturaleza. En un pequeño pueblo junto al océano, en el norte de Dinamarca, produce un mundo sonoro único que combina lo mejor de sus géneros favoritos.Phuncky Doyen

Phuncky Doyen, con su colección de vinilos y su enciclopédico conocimiento de la música, vuelve para abrir y cerrar la velada.

Mehrere Bands werden im Portobello auftreten und einen Abend im Zeichen der dänischen Musik gestalten. Dafuniks

Dafuniks ist die ultimative Fusion aus funkigem Familiensound, betörender Soulmusik und aufdringlichem Hip Hop. Die fünf Musiker mit ganz unterschiedlichen Hintergründen haben sich durch ihre gemeinsame Leidenschaft für schwarze amerikanische Musik, Vinyl und ihre Liebe zum Hip Hop zusammengeschlossen. DJ Nyber lädt Sie in den infernalischen Trance-Groove dieser explosiven und unvergleichlichen dänischen Band ein.Sum’one

Nach über zwanzig Jahren in verschiedenen Projekten hat sich der dänische Produzent Justmike von Dafuniks und Otis Stacks dazu entschlossen, sein Soloprojekt Sum’one zu veröffentlichen. Dies ist der Beginn eines neuen musikalischen Abenteuers: von einem hektischen Leben in Kopenhagen zu einer kleinen Gemeinde, in der der Lärm eines pulsierenden Stadtlebens durch die Klänge der Natur ersetzt wurde. In einem kleinen Dorf am Meer im Norden Dänemarks produziert er eine einzigartige Klangwelt, die das Beste aus seinen Lieblingsgenres vereint.Phuncky Doyen

Phuncky Doyen, seine Vinyl-Sammlung und sein enzyklopädisches Wissen über Musik kehren zurück, um diesen Abend zu eröffnen und zu beenden.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité