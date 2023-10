SALON PLANETE ET ENERGIES 7 Avenue de St-Dié Épinal, 26 janvier 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Le salon « Planète et Energies® » est le lieu où les visiteurs pourront aller à la rencontre des professionnels afin d’y récolter informations, conseils et solutions les mieux adaptés à leur logement.

En effet, tout un chacun souhaite vivre dans un logement confortable, ce qui implique bien souvent d’avoir des équipements ou des matériaux performants, notamment en termes d’isolation intérieure et/ou extérieure ou encore de chauffage.. Tout public

Vendredi 2024-01-26 fin : 2024-01-28 . 0 EUR.

7 Avenue de St-Dié Centre des Congrès

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The « Planète et Energies® » exhibition is the place where visitors can go to meet professionals in order to gather information, advice and solutions best suited to their home.

Indeed, everyone wants to live in a comfortable home, which often implies having efficient equipment or materials, especially in terms of interior and/or exterior insulation or heating.

El salón « Planète et Energies® » es el lugar al que los visitantes pueden acudir para reunirse con los profesionales con el fin de recabar información, consejos y soluciones más adecuadas para su hogar.

En efecto, todo el mundo quiere vivir en una casa confortable, lo que a menudo implica disponer de equipos o materiales de alto rendimiento, sobre todo en lo que respecta al aislamiento interior y/o exterior o la calefacción.

Die Messe « Planète et Energies® » ist der Ort, an dem die Besucher Fachleuten begegnen können, um Informationen, Ratschläge und Lösungen zu erhalten, die für ihre Wohnung am besten geeignet sind.

Jeder möchte in einer komfortablen Wohnung leben, und das bedeutet oft, dass man über leistungsfähige Geräte oder Materialien verfügen muss, insbesondere in Bezug auf die Innen- und/oder Außenisolierung oder auch die Heizung.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT EPINAL ET SA REGION