BAL DU GUI 7 Avenue de St Dié Épinal, 31 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Soirée du Nouvel an organisée par la société des fêtes d’Épinal.

avec l’orchestre Benoit Przybyla et ses danseurs.

Permanence pour les réservations les samedi 9, 16 et 23 décembre de 14 h à 18 h, au siège de la société des fêtes

Réservation au 06.07.79.21.64 avant le 23 décembre 2023

Informations complémentaires: Accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Tout public

Dimanche 2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 109 EUR.

7 Avenue de St Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



New Year’s Eve party organized by Épinal’s festival society.

with the Benoit Przybyla orchestra and its dancers.

Reservations on Saturday December 9, 16 and 23, from 2 to 6 p.m., at the Société des fêtes head office

Reservations on 06.07.79.21.64 before December 23, 2023

Additional information: Access for people with reduced mobility

Fiesta de Nochevieja organizada por la sociedad de fiestas de Épinal.

con la orquesta de Benoit Przybyla y sus bailarines.

Reservas los sábados 9, 16 y 23 de diciembre de 14:00 a 18:00 en la sede de la Société des fêtes

Reservas el 06.07.79.21.64 antes del 23 de diciembre de 2023

Información complementaria: Acceso para personas con movilidad reducida

Neujahrsabend, organisiert von der Gesellschaft der Feste von Épinal.

mit dem Orchester Benoit Przybyla und seinen Tänzern.

Permanenz für Reservierungen am Samstag, den 9., 16. und 23. Dezember von 14:00 bis 18:00 Uhr am Sitz der Festgesellschaft

Reservierung unter 06.07.79.21.64 vor dem 23. Dezember 2023

Zusätzliche Informationen: Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität

