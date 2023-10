SALON DU PETIT ELEVAGE 7 avenue de St Dié Épinal, 25 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Le Salon du Petit Elevage, c’est la foire avicole d’Epinal, réunissant les plus beaux spécimens de la basse cour des Vosges.

Au programme de cet événement à Epinal : exposition avicole (poulets, coqs, poussins, canards, oies, poules…), ornithologique, féline, canine, stands artisanaux, produits régionaux, animations…. Tout public

Samedi 2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

7 avenue de St Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Salon du Petit Elevage is the poultry fair of Epinal, bringing together the most beautiful specimens of the Vosges’ backyard.

On the program of this event in Epinal: poultry exhibition (chickens, roosters, chicks, ducks, geese, hens…), ornithological, feline, canine, craft stands, regional products, animations…

El Salon du Petit Elevage es la feria de las aves de corral de Epinal, que reúne los más bellos ejemplares del patio de los Vosgos.

En el programa de este evento en Epinal: exposición de aves de corral (pollos, gallos, pollitos, patos, gansos, gallinas, etc.), exposiciones ornitológicas, felinas y caninas, puestos de artesanía, productos regionales, animaciones, etc.

Der Salon du Petit Elevage ist die Geflügelmesse in Epinal, auf der die schönsten Exemplare aus dem Hinterhof der Vogesen versammelt sind.

Auf dem Programm dieser Veranstaltung in Epinal stehen: Geflügelausstellung (Hühner, Hähne, Küken, Enten, Gänse, Hennen…), ornithologische Ausstellung, Katzenausstellung, Hundeausstellung, Handwerksstände, regionale Produkte, Animationen…

Mise à jour le 2023-09-30 par OT EPINAL ET SA REGION