SALON HABITAT ET BOIS 7 Avenue de Saint Dié Épinal, 19 septembre 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les innovations, puiser les informations et profiter des conseils de plus de 250 exposants réunis autour du thème de la construction, la rénovation et l’équipement de l’habitat.

C’est le rendez-vous incontournable de l’ensemble de la filière bois régionale, qui fait découvrir aux visiteurs l’ensemble des savoir-faire de leur domaine

Habitat et Bois® est Le point de rencontre entre tous les porteurs de projets et les entreprises spécialistes de leur métier.. Tout public

Vendredi 2024-09-19 fin : 2024-09-23 . 6 EUR.

7 Avenue de Saint Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Habitat et Bois® is 5 days to see the innovations, get information and take advantage of the advice of more than 250 exhibitors gathered around the theme of construction, renovation and equipment of the habitat.

It is the unmissable event for the entire regional wood industry, which allows visitors to discover all the know-how in their field

Habitat et Bois® is the meeting point for all project owners and companies specialising in their field.

Habitat et Bois® son 5 días para ver las innovaciones, informarse y aprovechar los consejos de más de 250 expositores reunidos en torno al tema de la construcción, la renovación y el equipamiento del hábitat.

Es el punto de encuentro imprescindible de toda la industria regional de la madera, que permite a los visitantes descubrir todo el saber hacer en su campo

Habitat et Bois® es el punto de encuentro de todos los proyectistas y empresas especializadas en su ámbito.

Die Habitat et Bois® bietet fünf Tage lang die Möglichkeit, Innovationen zu sehen, Informationen zu sammeln und von den Ratschlägen der mehr als 250 Aussteller zu profitieren, die sich rund um das Thema Bauen, Renovieren und Ausstatten von Häusern und Wohnungen versammeln.

Es handelt sich um ein unumgängliches Treffen der gesamten regionalen Holzbranche, bei dem die Besucher das gesamte Know-how ihres Bereichs entdecken können

Habitat et Bois® ist Der Treffpunkt für alle Projektträger und Fachunternehmen.

