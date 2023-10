SALON GREEN EXPO 7 Avenue de Saint-Dié Épinal, 15 mars 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Green Expo est LE salon dédié à vos jardins, vos terrasses, vos balcons… venez y rencontrer des professionnels de l’horticulture, de l’aménagement extérieur, de la création d’espaces verts, de l’outillage etc…

Ce salon sera un grand rendez-vous FESTIF et FAMILIAL pendant lequel vous pourrez assister à des conférences et des ateliers pratiques, découvrir le petit marché des producteurs locaux, vous restaurer auprès des food-trucks et autres points de restauration proposant des produits frais et locaux….

On y parlera bien entendu art de vivre à l’extérieur et bien-être avec les plantes !. Tout public

Vendredi 2024-03-15 fin : 2024-03-17 . 0 EUR.

7 Avenue de Saint-Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Green Expo is THE show dedicated to your gardens, your terraces, your balconies? come and meet professionals of horticulture, outdoor design, creation of green spaces, tools etc?

This show will be a great FESTIVE and FAMILY meeting during which you will be able to attend conferences and practical workshops, to discover the small market of the local producers, to restore you near the food-trucks and other points of restoration proposing fresh and local products?

We will of course talk about the art of outdoor living and well-being with plants!

Green Expo es EL salón dedicado a sus jardines, sus terrazas, sus balcones… venga a conocer a los profesionales de la horticultura, el diseño de exteriores, la creación de espacios verdes, las herramientas, etc

Este salón será un gran evento FESTIVO y FAMILIAR durante el cual podrá asistir a conferencias y talleres prácticos, descubrir el pequeño mercado de productores locales, comer en los food-trucks y otros puntos de restauración que ofrecen productos frescos y locales…

Y, por supuesto, se hablará de la vida al aire libre y del bienestar con las plantas

Die Green Expo ist DIE Messe für Ihre Gärten, Terrassen und Balkone. Hier treffen Sie Fachleute aus den Bereichen Gartenbau, Außenanlagen, Grünflächengestaltung, Werkzeuge usw. an

Diese Messe ist ein großes FESTIVAL und FAMILIENFREUNDLICHES Ereignis, bei dem Sie an Vorträgen und praktischen Workshops teilnehmen, den kleinen Markt der lokalen Produzenten entdecken und sich bei Food-Trucks und anderen Verpflegungsstellen mit frischen und lokalen Produkten stärken können?

Natürlich wird auch über die Kunst des Lebens im Freien und das Wohlbefinden mit Pflanzen gesprochen!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT EPINAL ET SA REGION