L’association Pl’asso Jeux organise la 12ème édition du Festival Jeux et Cie ;

Au programme : démonstrations, initiations, tournois et animations avec une centaine de partenaires ludiques présents sur plus de 6500 m² d’espaces de jeux, rencontres avec des créateurs de jeux et vente de jeux neufs et d’occasion.

Vous pourrez y découvrir toute la diversité et la richesse du jeu, pour les petits et pour les grands, du débutant au joueur passionné ! : jeux de plateau, jeux de rôle, de figurines, de cartes à collectionner, jeux classiques, jeux anciens et jeux du monde, jeux d’adresse, jeux enfants.… et passer d’agréables moments de partage en famille ou entre amis !

Soirées offs : vendredi & samedi : de 20h à 3h du matin.. Tout public

Vendredi 2024-03-08 fin : 2024-03-10 . 0 EUR.

7 Avenue de Saint-Dié Centre des Congrès d'Epinal

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The Pl?asso Jeux association is organizing the 12th edition of the Festival Jeux et Cie ;

On the program: demonstrations, initiations, tournaments and entertainment with some one hundred play partners present in over 6,500 m² of play areas, meetings with game designers and sales of new and used games.

You’ll be able to discover all the diversity and richness of games, for young and old, from beginners to enthusiasts! you’ll be able to play board games, role-playing games, miniature games, trading card games, classic games, antique games and world games, games of skill, children’s games, etc., and enjoy a great time with family and friends!

Evening events: Friday & Saturday: 8pm to 3am.

La asociación Pl?asso Jeux organiza el 12º Festival Jeux et Cie;

En el programa: demostraciones, presentaciones, torneos y animaciones con un centenar de socios de juegos presentes en más de 6.500 m² de zonas de juegos, encuentros con diseñadores de juegos y venta de juegos nuevos y de ocasión.

Podrá descubrir toda la diversidad y riqueza de los juegos, para grandes y pequeños, ¡desde principiantes hasta aficionados! podrá jugar a juegos de mesa, juegos de rol, miniaturas, cartas coleccionables, juegos clásicos, juegos antiguos y juegos de todo el mundo, juegos de habilidad, juegos infantiles, etc., ¡y disfrutar de un rato estupendo con la familia y los amigos!

Eventos nocturnos: viernes y sábado: de 20.00 a 3.00 h.

Der Verein Pl?asso Jeux organisiert die 12. Ausgabe des Festivals Jeux et Cie ;

Auf dem Programm stehen Vorführungen, Einführungen, Turniere und Animationen mit rund 100 Spielpartnern, die auf über 6500 m² Spielfläche vertreten sind, Treffen mit Spieleautoren und Verkauf von neuen und gebrauchten Spielen.

Hier können Sie die ganze Vielfalt und den Reichtum der Spiele entdecken, für Groß und Klein, vom Anfänger bis zum leidenschaftlichen Spieler! hier können Sie Brettspiele, Rollenspiele, Figurenspiele, Sammelkartenspiele, klassische Spiele, antike Spiele und Spiele aus aller Welt, Geschicklichkeitsspiele, Kinderspiele usw. entdecken und angenehme Momente mit der Familie oder mit Freunden verbringen!

Abendveranstaltungen: Freitag und Samstag: von 20 Uhr bis 3 Uhr morgens.

