CONVENTION SPINATORII 7 avenue de Saint-Dié Épinal, 24 février 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Votre nouvelle convention dédiée à la popculture à Epinal !

Spinatorii est la petite soeur de Metztorii : plus grande convention du Grand Est dédié à la PopCulture. Cette nouvelle convention Geek, Japanimation, Comics et Manga s’installe à Epinal et vous propose un programme assez similaire à Metztorii : jeux vidéo, boutiques, animations, mangas, comics, figurines, découvertes et convivialité !

Place à réserver sur helloasso.com ou sur https://www.spinatorii.fr/billetterie/. Tout public

Lundi 2024-02-24 fin : 2024-02-26 . 5 EUR.

7 avenue de Saint-Dié Centre des Congrès d’Epinal

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Your new convention dedicated to popculture in Epinal!

Spinatorii is the little sister of Metztorii : the biggest convention of the Grand Est dedicated to PopCulture. This new Geek, Japanimation, Comics and Manga convention is coming to Epinal and offers you a program quite similar to Metztorii: video games, stores, animations, mangas, comics, figurines, discoveries and conviviality!

You can book your place on helloasso.com or on https://www.spinatorii.fr/billetterie/

¡Tu nueva convención de cultura pop en Epinal!

Spinatorii es la hermana pequeña de Metztorii: la mayor convención del Gran Este dedicada a la PopCulture. Esta nueva convención de Geek, Japanimation, Cómics y Manga llega a Epinal y le ofrece un programa bastante similar al de Metztorii: videojuegos, tiendas, animaciones, mangas, cómics, figuritas, descubrimientos y convivencia

Reserva tu plaza en helloasso.com o en https://www.spinatorii.fr/billetterie/

Ihre neue, der Popkultur gewidmete Convention in Epinal!

Spinatorii ist die kleine Schwester von Metztorii, der größten Popkultur-Konferenz in der Region Grand Est. Diese neue Convention für Geek, Japanimation, Comics und Manga kommt nach Epinal und bietet Ihnen ein ähnliches Programm wie Metztorii: Videospiele, Geschäfte, Animationen, Mangas, Comics, Figuren, Entdeckungen und Geselligkeit!

Platzreservierung auf helloasso.com oder auf https://www.spinatorii.fr/billetterie/

Mise à jour le 2023-10-27 par OT EPINAL ET SA REGION