SALON DES ANTIQUAIRES ET DE LA BROCANTE VOSGIENNE 7 avenue de saint dié Épinal, 16 février 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

La 38ème édition du Salon des Antiquaires d’Épinal réunira près de 50 antiquaires

professionnels et artisans d’art au Centre des Congrès. La passionnés ou amateurs d’art pourront y retrouver : meubles de métier, mobilier industriel, décorations, luminaires, art de table, oeuvres d’art, livres anciens, objets de curiosité, miroirs anciens…

A l’heure où le rétro et les antiquités attirent de plus en plus de néophytes, le Salon des Antiquaires d’Épinal ravira tout aussi bien les connaisseurs des pièces d’époque qu’un public plus jeune, souvent à la recherche d’objets designs et vintages !. Tout public

Vendredi 2024-02-16 fin : 2024-02-18 . 3.5 EUR.

7 avenue de saint dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The 38th Salon des Antiquaires d’Épinal will bring together some 50 professional

and craftsmen at the Centre des Congrès. Art lovers and enthusiasts will be able to find: furniture by craftsmen, industrial furniture, decorations, lighting, tableware, works of art, old books, curios, antique mirrors…

At a time when retro and antiques are attracting more and more neophytes, Épinal?s Salon des Antiquaires will delight both connoisseurs of period pieces and a younger public, often on the lookout for designer and vintage objects!

El 38º Salon des Antiquaires d’Épinal reunirá a cerca de 50 anticuarios

y artesanos en el Centro de Congresos. Los aficionados y amantes del arte podrán encontrar: muebles de artesanos, mobiliario industrial, decoración, iluminación, vajillas, obras de arte, libros antiguos, curiosidades, espejos antiguos…

En un momento en el que lo retro y las antigüedades atraen cada vez a más neófitos, el Salon des Antiquaires d’Épinal hará las delicias tanto de los conocedores de piezas de época como de un público más joven, ¡a menudo en busca de objetos de diseño y vintage!

Zur 38. Ausgabe des Salon des Antiquaires d’Épinal werden fast 50 Antiquitätenhändler

fachleuten und Kunsthandwerkern im Kongresszentrum zusammen. Kunstbegeisterte und -liebhaber können hier handgefertigte Möbel, Industriemöbel, Dekorationen, Leuchten, Tischkultur, Kunstwerke, alte Bücher, Kuriositäten, antike Spiegel usw. finden.

In einer Zeit, in der Retro und Antiquitäten immer mehr Neulinge anziehen, wird der Salon des Antiquaires d’Épinal sowohl Kenner historischer Stücke als auch ein jüngeres Publikum begeistern, das oft auf der Suche nach Design- und Vintage-Objekten ist!

