BOURSE AUX JOUETS 7 Avenue de Saint Dié Épinal, 26 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Dépôt le samedi 25 novembre de 08h00 à 18h00

Vente sans interruption le dimanche 26 novembre de 09h00 à 18h00

Retrait des invendus lundi 27 novembre de 11h30 à 12h30. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

7 Avenue de Saint Dié Salle chat botté – Centre des Congrès

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Storage on Saturday, November 25 from 08:00 to 18:00

Continuous sale on Sunday, November 26 from 09:00 to 18:00

Collection of unsold items Monday November 27 from 11:30am to 12:30pm

Recogida el sábado 25 de noviembre de 08.00 a 18.00

Venta ininterrumpida el domingo 26 de noviembre de 09.00 a 18.00

Recogida de los artículos no vendidos el lunes 27 de noviembre de 11.30 a 12.30 horas

Abgabe am Samstag, den 25. November von 08:00 bis 18:00 Uhr

Verkauf ohne Unterbrechung am Sonntag, den 26. November von 09:00 bis 18:00 Uhr

Abholung der unverkauften Waren Montag, 27. November von 11.30 bis 12.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION