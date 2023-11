SALON POST BAC EPINAL 7 Avenue de Saint-Dié Épinal, 14 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

C’est le moment de faire les bons choix pour ton avenir en découvrant les établissements d’enseignement supérieur spinaliens ainsi que les formations qui y sont dispensées !. Tout public

Mardi 2023-11-14 10:00:00 fin : 2023-11-14 17:00:00. 0 EUR.

7 Avenue de Saint-Dié CENTRE DES CONGRES -SALLE TAMBOUR MAJOR

Épinal 88000 Vosges Grand Est



It’s time to make the right choices for your future by discovering Spinal’s higher education establishments and the courses they offer!

Es hora de tomar las decisiones correctas para su futuro descubriendo los centros de enseñanza superior de Spinalin y los cursos que se ofrecen

Dies ist der Moment, in dem du die richtigen Entscheidungen für deine Zukunft treffen kannst, indem du die Hochschulen in Spinal sowie die dort angebotenen Studiengänge kennen lernst!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT EPINAL ET SA REGION