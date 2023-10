SALON DE L’AUTO 7 Avenue de Saint Dié Épinal, 3 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Le salon de l’auto à Epinal dans les Vosges c’est l’occasion de rêver, de se renseigner, de comparer, d’acheter, de renouveler sa voiture familiale ou de trouver sa première voiture, mais aussi de se faire plaisir avec un quad ou un camping-car.

Les automobiles ne sont pas les seules à être mises à l’honneur, puisqu’il y’a aussi plusieurs marques de motos, scooters, quads et camping-cars.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. 0 EUR.

7 Avenue de Saint Dié CENTRE DES CONGRES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The salon de l?auto in Epinal in the Vosges is a chance to dream, to get information, to compare, to buy, to renew your family car or to find your first car, but also to treat yourself to a quad or a motorhome.

Cars aren’t the only thing on offer, as there are also several brands of motorcycles, scooters, quads and motorhomes.

El salón del automóvil de Epinal, en los Vosgos, es una ocasión para soñar, informarse, comparar, comprar, renovar su coche familiar o encontrar su primer coche, pero también para regalarse un quad o una autocaravana.

Los coches no son lo único que se ofrece, ya que también hay varias marcas de motos, scooters, quads y autocaravanas.

Der Autosalon in Epinal in den Vogesen ist die Gelegenheit, zu träumen, sich zu informieren, zu vergleichen, zu kaufen, sein Familienauto zu erneuern oder sein erstes Auto zu finden, aber auch, sich mit einem Quad oder einem Wohnmobil zu vergnügen.

Aber nicht nur Autos stehen im Mittelpunkt, sondern auch Motorräder, Motorroller, Quads und Wohnmobile.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT EPINAL ET SA REGION