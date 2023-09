BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER 7 Avenue de Saint-Dié Épinal, 18 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE

Dépôt 17/10 à partir de 08h00

Vente sans interruption 18 et 19/10. Tout public

Mercredi 2023-10-18 08:30:00 fin : 2023-10-18 19:00:00. 0 EUR.

7 Avenue de Saint-Dié SALLE CHAT BOTTE

Épinal 88000 Vosges Grand Est



AUTUMN CLOTHING FAIR

Deposit 17/10 from 08h00

Continuous sales 18 and 19/10

FERIA DE ROPA DE OTOÑO

Depósito 17/10 a partir de las 08:00

Venta sin interrupción 18 y 19/10

BÖRSE FÜR HERBSTKLEIDUNG

Abgabe 17/10 ab 08.00 Uhr

Verkauf ohne Unterbrechung 18. und 19.10

Mise à jour le 2023-09-20 par OT EPINAL ET SA REGION