FESTIVAL EPINAL LES LARMES DU RIRE: PIERRE AUCAIGNE 7 avenue de Saint Dié Épinal, 11 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

« Cessez ». Seul en scène

Adolescent Adulte.

Réservation à l’Office de Tourisme d’Epinal.. Tout public

Mercredi 2023-10-11 20:30:00 fin : 2023-10-11 . 18.5 EUR.

7 avenue de Saint Dié Centre des Congrès

Épinal 88000 Vosges Grand Est



« Cessez ». Alone on stage

Adolescent Adult.

Reservations at Epinal Tourist Office.

« Cessez Solo en el escenario

Adolescente Adulto.

Reserva en la Oficina de Turismo de Epinal.

« Cessez » (Aufhören). Allein auf der Bühne

Jugendliche/r Erwachsene/r.

Reservierung im Fremdenverkehrsamt von Epinal.

