Les animations du Melting Potes 7 avenue de la Marne Tarbes, 4 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04

fin : 2024-01-31

Au programme du mois de janvier :

– Jeudi 4 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 5 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Karaoké – Repas sur réservation

– Lundi 8 janvier de 14h30 à 16h : Atelier lecture + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement)

– Mardi 9 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 10 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 11 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 12 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Concert chanson française avec « Couleur Chansons » – Repas sur réservation

– Lundi 15 janvier de 14h30 à 16h : Atelier Conte + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement) + de 18h à 19h30 : Café des langues

– Mardi 16 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 17 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 18 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 19 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Concert Funk, soul, blues et jazz avec « Fonkaphonics » – Repas sur réservation

– Lundi 22 janvier de 14h30 à 16h : Atelier lecture + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement)

– Mardi 23 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 24 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 25 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 26 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Karaoké – Repas sur réservation

– Lundi 29 janvier de 14h30 à 16h : Atelier Conte + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement) + de 18h à 19h30 : Café des langues

– Mardi 30 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 31 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !.

Au programme du mois de janvier :

– Jeudi 4 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 5 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Karaoké – Repas sur réservation

– Lundi 8 janvier de 14h30 à 16h : Atelier lecture + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement)

– Mardi 9 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 10 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 11 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 12 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Concert chanson française avec « Couleur Chansons » – Repas sur réservation

– Lundi 15 janvier de 14h30 à 16h : Atelier Conte + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement) + de 18h à 19h30 : Café des langues

– Mardi 16 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 17 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 18 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 19 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Concert Funk, soul, blues et jazz avec « Fonkaphonics » – Repas sur réservation

– Lundi 22 janvier de 14h30 à 16h : Atelier lecture + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement)

– Mardi 23 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 24 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

– Jeudi 25 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Jeux

– Vendredi 26 janvier de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 19h à 22h : Karaoké – Repas sur réservation

– Lundi 29 janvier de 14h30 à 16h : Atelier Conte + de 14h30 à 17h : Atelier accompagnement individuel au numérique et aide aux démarches (sur rdv uniquement) + de 18h à 19h30 : Café des langues

– Mardi 30 janvier de 11h à 12h : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement) + de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 31 janvier de 14h30 à 17h : Atelier Couture + de 14h30 à 16h30 : Atelier accompagnement individuel au numérique (sur rdv uniquement)

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !

EUR.

7 avenue de la Marne TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-18 par OT de Tarbes|CDT65