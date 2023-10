Les animations du Melting Potes 7 avenue de la Marne Tarbes, 6 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Au programme du mois de novembre :

– Lundi 6 novembre de 14h30 à 15h30 : Atelier Conte

– Mardi 7 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 8 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Couture

– Jeudi 9 novembre de 9h30 à 11h30 : Atelier collectif « Autonomie numérique » / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Jeudi 9 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Jeux de plateau / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Vendredi 10 novembre à partir de 19h : Concert les Voisins d’en face (chanson française) / Repas sur réservation

– Lundi 13 novembre de 14h30 à 15h30 : Atelier Lecture

– Mardi 14 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 15 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Couture

– Jeudi 16 novembre de 9h30 à 11h30 : Atelier collectif « Autonomie numérique » / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Jeudi 16 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Jeux de plateau / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Vendredi 17 novembre à partir de 19h : Concert Bouillon de Brouches (chants traditionnels) / Repas sur réservation

– Lundi 20 novembre de 14h30 à 15h30 : Atelier Conte

– Lundi 20 novembre de 18h à 19h30 : Café des Langues

– Mardi 21 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 22 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Couture

– Jeudi 23 novembre de 9h30 à 11h30 : Atelier collectif « Autonomie numérique » / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Jeudi 23 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Jeux de plateau / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Jeudi 23 novembre de 18h30 à 20h : Rencontre-débat organisée et animée par ATD Quart-Monde sur le thème « Rendons possible un travail décent pour toutes et tous » / Table ronde suivie d’un pot de clôture

– Vendredi 24 novembre à partir de 19h : Soirée Karaoké / Repas sur réservation

– Lundi 27 novembre de 14h30 à 15h30 : Atelier Lecture

– Mardi 28 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Tricot

– Mercredi 29 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Couture

– Jeudi 30 novembre de 9h30 à 11h30 : Atelier collectif « Autonomie numérique » / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

– Jeudi 30 novembre de 14h30 à 17h : Atelier Jeux de plateau / Sur inscription au 05 81 01 20 86 ou assora65@gmail.com

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !.

2023-11-06 fin : 2023-11-30 . EUR.

7 avenue de la Marne TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



November program:

– Monday November 6, 2.30 – 3.30 pm: Storytelling workshop

– Tuesday, November 7, 2.30 pm to 5 pm: Knitting workshop

– Wednesday, November 8, 2.30 pm to 5 pm: Sewing workshop

– Thursday, November 9, 9.30am to 11.30am: « Digital autonomy » group workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Thursday November 9 from 2.30 pm to 5 pm: Board games workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Friday November 10 from 7pm: Concert by Les Voisins d’en face (French chanson) / Meal on reservation

– Monday November 13, 2.30 pm to 3.30 pm: Reading workshop

– Tuesday, November 14, 2.30 pm to 5 pm: Knitting workshop

– Wednesday November 15, 2.30 pm to 5 pm: Sewing workshop

– Thursday November 16, 9.30am to 11.30am: « Digital autonomy » group workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Thursday November 16 from 2.30 pm to 5 pm: Board games workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Friday November 17 from 7pm: Concert Bouillon de Brouches (traditional songs) / Meal on reservation

– Monday November 20, 2.30 – 3.30 pm: Storytelling workshop

– Monday, November 20, 6pm to 7:30pm: Language Café

– Tuesday, November 21, 2.30 pm to 5 pm: Knitting workshop

– Wednesday, November 22, 2.30 pm to 5 pm: Sewing workshop

– Thursday November 23, 9.30am to 11.30am: « Digital autonomy » group workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Thursday November 23, 2.30 pm to 5 pm: Board games workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Thursday November 23 from 6:30pm to 8pm: Rencontre-débate organized and run by ATD Quart-Monde on the theme « Rendons possible un travail décent pour toutes et tous » / Round table discussion followed by a closing drink

– Friday November 24 from 7pm: Karaoke evening / Meal on reservation

– Monday November 27, 2.30 pm to 3.30 pm: Reading workshop

– Tuesday, November 28, 2.30 pm to 5 pm: Knitting workshop

– Wednesday, November 29, 2.30 pm to 5 pm: Sewing workshop

– Thursday, November 30, 9.30am to 11.30am: « Digital autonomy » group workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

– Thursday November 30, 2.30 pm to 5 pm: Board games workshop / Registration on 05 81 01 20 86 or assora65@gmail.com

FIND OUT MORE ABOUT MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen supported by the Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.) association, is a place where people can live well together, exchange ideas and share experiences… and welcomes you to enjoy a meal, a drink, a debate, a concert or an animation.

A café where you can buy a drink or a service, and offer it to a stranger (or not).

This is the principle behind Café Suspendu, the ultimate gesture of solidarity and altruism, where you offer without expecting anything in return? other than the satisfaction of having allowed someone to benefit from your generosity without feeling indebted.

A café where you can take part in workshops and events promoting sustainable development, as well as a socially responsible and environmentally-friendly way of consuming…

> Follow Melting Potes on its Facebook page!

Programa de noviembre:

– Lunes 6 de noviembre, de 14.30 a 15.30 h: Taller de cuentacuentos

– Martes 7 de noviembre, de 14.30 a 17.00 h: Taller de punto

– Miércoles 8 de noviembre, de 14.30 a 17.00 h: Taller de costura

– Jueves 9 de noviembre, de 9.30 a 11.30 h: Taller en grupo « Autonomía digital » / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Jueves 9 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de juegos de mesa / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Viernes 10 de noviembre a partir de las 19.00 h: Concierto de Les Voisins d’en face (chanson francesa) / Comida previa concertación

– Lunes 13 de noviembre de 14.30 a 15.30 h: Taller de lectura

– Martes 14 de noviembre, de 14.30 a 17.00 h: Taller de punto

– Miércoles 15 de noviembre, de 14.30 a 17.00 h: Taller de costura

– Jueves 16 de noviembre, de 9.30 a 11.30 h: Taller en grupo « Autonomía digital » / Inscribirse en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Jueves 16 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de juegos de mesa / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Viernes 17 de noviembre a partir de las 19:00 h: Concierto Bouillon de Brouches (canciones tradicionales) / Comida previa reserva

– Lunes 20 de noviembre de 14.30 a 15.30 h: Taller de cuentacuentos

– Lunes 20 de noviembre de 18.00 a 19.30 h: Café de las lenguas

– Martes 21 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de punto

– Miércoles 22 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de costura

– Jueves 23 de noviembre, de 9.30 a 11.30 h: Taller en grupo « Autonomía digital » / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Jueves 23 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de juegos de mesa / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Jueves 23 de noviembre de 18.30 a 20.00 h: Encuentro-debate organizado y animado por ATD Quart-Monde sobre el tema « Rendons possible un travail décent pour toutes et tous » / Mesa redonda seguida de una copa de clausura

– Viernes 24 de noviembre a partir de las 19.00 h: Noche de karaoke / Comida previa reserva

– Lunes 27 de noviembre de 14.30 a 15.30 h: Taller de lectura

– Martes 28 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de punto

– Miércoles 29 de noviembre de 14.30 a 17.00 h: Taller de costura

– Jueves 30 de noviembre, de 9.30 a 11.30 h: Taller en grupo « Autonomía digital » / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

– Jueves 30 de noviembre, de 14.30 a 17.00 h: Taller de juegos de mesa / Inscripciones en el 05 81 01 20 86 o en assora65@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MELTING POTES…

Le Melting Potes, el Café Solidaire et Citoyen apoyado por la asociación Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), es un lugar de buena convivencia, de intercambio de ideas y de experiencias. Le acoge para disfrutar de una comida, una copa, un debate, un concierto o cualquier otro entretenimiento.

Es un café donde puedes comprar una bebida o un servicio, y ofrecérselo a un desconocido (o no).

Esa es la idea del Café Suspendu, el último gesto de solidaridad y altruismo, en el que das sin esperar nada a cambio… aparte de la satisfacción de haber permitido que alguien se beneficie de tu generosidad sin sentirse en deuda.

Un café en el que se puede participar en talleres y eventos que promueven el desarrollo sostenible, así como una forma de consumir socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente…

> ¡Siga a Melting Potes en su página de Facebook!

Auf dem Programm für den Monat November :

– Montag, 6. November von 14:30 bis 15:30 Uhr: Märchen-Atelier

– Dienstag, 7. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Strick-Atelier

– Mittwoch, 8. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Nähatelier

– Donnerstag, 9. November, 9.30-11.30 Uhr: Gruppenworkshop « Digitale Autonomie » / Nach Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Donnerstag, 9. November, 14.30-17.00 Uhr: Workshop Brettspiele / Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Freitag, 10. November ab 19 Uhr: Konzert Les Voisins d’en face (französisches Chanson) / Essen auf Vorbestellung

– Montag, 13. November von 14:30 bis 15:30 Uhr: Workshop Lesen

– Dienstag, 14. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Strickworkshop

– Mittwoch, 15. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Nähatelier

– Donnerstag, 16. November von 9.30 bis 11.30 Uhr: Gruppenworkshop « Digitale Autonomie » / Nach Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Donnerstag, 16. November, 14.30-17.00 Uhr: Workshop Brettspiele / Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Freitag, 17. November ab 19 Uhr: Konzert Bouillon de Brouches (traditionelle Lieder) / Essen auf Vorbestellung

– Montag, 20. November von 14:30 bis 15:30 Uhr: Märchenwerkstatt

– Montag, 20. November von 18:00 bis 19:30 Uhr: Sprachcafé

– Dienstag, 21. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Strickworkshop

– Mittwoch, 22. November, 14.30-17.00 Uhr: Nähatelier

– Donnerstag, 23. November, 9.30-11.30 Uhr: Gruppenworkshop « Digitale Autonomie » / Nach Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Donnerstag, 23. November, 14.30-17.00 Uhr: Workshop Brettspiele / Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Donnerstag, 23. November von 18.30 bis 20 Uhr: Von ATD Quart-Monde organisierte und geleitete Diskussionsrunde zum Thema « Rendons possible un travail décent pour toutes et tous » (Machen wir menschenwürdige Arbeit für alle möglich) / Podiumsdiskussion mit anschließendem Abschlussgetränk

– Freitag, 24. November ab 19 Uhr: Karaoke-Abend / Essen auf Vorbestellung

– Montag, 27. November von 14.30 bis 15.30 Uhr: Lese-Workshop

– Dienstag, 28. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Strickworkshop

– Mittwoch, 29. November von 14:30 bis 17:00 Uhr: Nähatelier

– Donnerstag, 30. November, 9:30-11:30 Uhr: Gruppenworkshop « Digitale Autonomie » / Nach Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

– Donnerstag, 30. November, 14.30-17.00 Uhr: Workshop Brettspiele / Anmeldung unter 05 81 01 20 86 oder assora65@gmail.com

MEHR ÜBER DEN MELTING POTES ERFAHREN…

Das Melting Potes, ein Solidaritäts- und Bürgercafé, das vom Verein Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.) unterstützt wird, ist ein Ort des guten Zusammenlebens, ein Ort des Austauschs und des Teilens… und heißt Sie herzlich willkommen zu einem Gericht, einem Glas, einer Debatte, einem Konzert oder einer Animation.

Ein solidarisches Café, in dem man einen Konsum oder eine Dienstleistung konsumieren und einem Unbekannten (oder auch nicht) anbieten kann.

Das ist das Prinzip des Café Suspendu, einer solidarischen und altruistischen Geste par excellence, bei der man etwas anbietet, ohne eine Gegenleistung zu erwarten – außer der Befriedigung, dass man jemandem die Möglichkeit gegeben hat, von seiner Großzügigkeit zu profitieren, ohne sich in der Schuld zu fühlen.

Ein Café, in dem man an Workshops und Veranstaltungen teilnehmen kann, die die nachhaltige Entwicklung und einen umweltfreundlichen Konsum fördern…

> Folgen Sie dem Melting Potes auf seiner Facebook-Seite!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Tarbes|CDT65